Ex-Kanzlerin im Crime-Format: "Miss Merkel" ermittelt bald im Free-TV

Berlin - Was macht Angela Merkel (68) , seit sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist? Der Schriftsteller David Safier (56) hat zwei erfolgreiche Romane mit der Ex-Kanzlerin als Hobbydetektivin veröffentlicht. Die Verfilmung von "Mord in der Uckermark" läuft jetzt bei RTL .

Miss Merkel (Katharina Thalbach, 4.v.l.) löst den Mordfall. Am 21. März 2023 wird der Film bei RTL ausgestrahlt. © Maor Waisburd/RTL/dpa

David Safiers Krimikomödie "Miss Merkel. Mord in der Uckermark" ist einer der erfolgreichsten deutschen Romane der vergangenen Jahre. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis die launige Geschichte den Weg auf die Bildschirme fand.

RTL zeigt am Dienstag, 21. März, um 20.15 Uhr das amüsante Spiel mit Erwartungen, Klischees und Anspielungen.

Eben noch eine der wichtigsten Frauen der Weltpolitik, ist Angela Merkel zu Beginn des Films als Rentnerin in der Provinz angekommen. Und sie ist glücklich darüber.

In der ersten Szene genießt sie einen Spaziergang im Wald, reckt die Hände in die Höhe und jubelt: "Freiheit! Nie wieder Politik!" Es hätte gar nicht die legendäre Raute gebraucht, um zu erkennen, wen Katharina Thalbach (69, "Die Schule der magischen Tiere") hier darstellt.

Gerade einmal sechs Wochen ist es her, dass sie sich im uckermärkischen Klein Freudenstadt niedergelassen hat, begleitet von Ehemann Achim (gespielt von Thorsten Merten, 59), dem sanften Personenschützer Mike (Tim Kalkhof, 35) und dem Mops Helmut. So richtig heimisch geworden ist sie in der Provinz noch nicht.

Umso mehr freut sie sich, als Schlossherr Philipp von Baugenwitz (Thomas Heinze, 58) sie zum Weinfest auf sein Schloss einlädt. Aber dort ist sie für alle nach wie vor die Kanzlerin. Vielleicht auch, weil sie immer noch ihre berühmten farbigen Blazer trägt. Dafür hat sie auch einen guten Grund: "Ich habe davon noch über 50 im Schrank, und die müssen abgetragen werden."

Auf dem Fest nimmt die Handlung Fahrt auf.