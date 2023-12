Explosion in Schnapsbrennerei: SOKO Stuttgart in großer Gefahr!

Stuttgart - Der angesehene Schnapsbrenner Frank Fährmann wird erschossen in seinem Auto aufgefunden - die Tatwaffe liegt in seiner Hand. Einen Selbstmord kann die SOKO Stuttgart jedoch schnell ausschließen. Wurde ihm sein Geschäftssinn zum Verhängnis?

Paul Wernig (Christian Ehrich, 43) geht davon aus, dass sein Freund und Geschäftspartner Selbstmord begangen hat. © ZDF/MARKUS_FENCHEL

Da das Opfer seine Edelbrände in geringen Mengen in seiner Destillerie herstellte, wurden seine Flaschen unter den Kunden umso exklusiver. Von den Expansionsplänen seines Geschäftspartners und Jugendfreundes Paul Wernig (Christian Ehrich, 43) war Frank demnach wenig begeistert. Ein Alibi soll jedoch seine Unschuld beweisen.

Auch der befreundete Sterngastronom und Geschäftspartner Andi Landau (Kerem Can, 46) gerät in Verdacht. Am Tattag soll er das Opfer in seiner Destillerie um eine Aussprache gebeten haben. Oberkommissarin Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich, 60) entdeckt am Tatort ein seltenes Bonbon-Döschen, das die Anwesenheit Landaus am Tatort belegt.

Als Rico Sander (Benjamin Strecker, 40) dann herausfindet, dass Andi Landau billigen Schnaps unter dem Namen seiner Edelbrände verkauft hatte, spitzt sich der Verdacht zu. Der Gastronom zeigt sich jedoch nicht geständig.

Die Liste der Verdächtigen hört hier allerdings noch nicht auf. Monika Siebler (Stephanie Petrowitz, 48), eine benachbarte Landwirtin, soll sich ebenfalls in einem jahrelang anhaltenden Streit mit dem Schnapsbrenner befunden haben.

Sie macht den uneinsichtigen Geschäftsmann für einen Schicksalsschlag verantwortlich, den sie bis heute nicht verkraften konnte. Wollte sie sich an ihrem Nachbarn rächen?