"Fakt ist!" aus Erfurt mit heiklem Thema: Wie sicher ist die ambulante Versorgung?

Erfurt - Überfüllte Wartezimmer, lange Wartezeiten bei der Terminvergabe und Ärztemangel in den ländlichen Regionen - die ambulante medizinisch Versorgung ist angeschlagen. Doch wie kann das hinkende System verbessert werden? Darüber wird in der kommenden Ausgabe von "Fakt ist!" aus Erfurt diskutiert.

Gerade im ländlichen Raum herrscht teilweise schon eine Unterversorgung an Ärzten. (Symbolfoto) © picture alliance

Am heutigen Montagabend werden betroffene Patienten, Medizinstudenten und Ärzte mit folgenden Gästen in den Dialog gehen:

Heike Werner (54, Linke), Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Dr. Annette Rommel (64), Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen

Prof. Dr. Andreas Schmid, Gesundheitsökonom, Universität Bayreuth

In der Talkshow soll unter anderem thematisiert werden, welche Maßnahmen hilfreich sind, um die ambulante Versorgung in ländlichen Gebieten zu sichern. Darüber hinaus soll erörtert werden, warum viele junge Ärzte ländliche Regionen meiden und nach dem Studium lieber in die Stadt oder ins Krankenhaus gehen.

Bereits im Vorfeld der Sendung holt Dr. Annette Rommel zum Rundumschlag aus. Der Politik wirft sie vor, dass diese keine Strategie habe, um die Defizite zu beseitigen. "Die Ärzte und Psychotherapeuten stehen vor dem Praxen-Kollaps. Immer mehr Bürokratie, immer weniger Zeit für Patienten und starre Budgets erschweren die Versorgung", erklärt Rommel.

Gesundheitsministerin Heike Werner widerspricht und betont, dass die Politik mit Maßnahmen gegen die drohende Unterversorgung gegensteuere. Für Prof. Dr. Andreas Schmid reichen die Strategien jedoch nicht aus. Er ist der Meinung, dass das gesamte System der ambulanten Versorgung neu gedacht werden müsse. Es wartet eine spannende Diskussion!