TV-Tipp: Diese Komödie machte Julia Roberts zum Weltstar

München - Popcorn-Abend im Zweiten! Das ZDF zeigt den Liebesfilm "Pretty Woman" mit Julia Roberts und Richard Gere in den Hauptrollen.

Edward (Richard Gere, damals um die 40) zeigt Vivian (Julia Roberts, damals in ihren 20ern) den Schmuck, den er für sie ausgesucht hat. © ZDF/Ron Batzdorff

Die romantische Komödie von Garry Marshall (†2016) aus dem Jahr 1990 bleibt bis heute ein unangefochtener Klassiker.

In der modernen Aschenputtel-Geschichte verliebt sich ein Geschäftsmann (Richard Gere, heute 73) in die Prostituierte Vivian (Julia Roberts, heute 55).

Edward Lewis hat beruflich in Los Angeles zu tun. Bei einer Fahrt über den Hollywood-Boulevard fällt ihm Vivian am Straßenstrich auf. Er bietet ihr einen Deal an: Sie soll ihn die ganze Woche begleiten - bezahlt natürlich!

Vivian kann nicht widerstehen, doch bald muss sie feststellen, dass sie nicht ganz in "seine Welt" passt: In den teuren Boutiquen wird sie nicht bedient, im Hotel rümpft man über sie die Nase.

Schließlich findet sie im Hotelmanager (Hector Elizondo, 86) auch einen Freund. Er hilft ihr, sich auf das Nobel-Dinner mit Edwards Geschäftspartner vorzubereiten. Am Ende läuft natürlich nicht alles wie geplant und es steht nicht nur Geld, sondern vor allem die Liebe auf dem Spiel.