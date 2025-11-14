Doppel-Date bei "First Dates": Als Marie ihren Typen sieht, stört sie direkt ein Detail
Köln - Nichts Neues bei "First Dates", aber doch eher außergewöhnlich: Denn gleich im Doppelpack versuchen Marie (24) und Emma (21) aus Oldenburg den richtigen Typen zu finden. Der Grund: die beiden sind Schwestern.
"Tatsächlich hatten wir noch nie ein Date zu zweit", verrät Marie vor ab und gesteht, dass es sogar ihr erstes echtes Date sei.
Ihre rund vier Jahre jüngere Schwester ist dagegen schon erfahrener, doch ein Blind Date habe sie auch noch nicht gehabt.
Roland Trettl (54) ist vom Aussehen der beiden Schwestern zunächst irritiert. "Ihr seht ja fast gleich aus. Ihr seid aber keine Zwillinge, oder?", will der "First Dates"-Gastgeber von seinen beiden Gästen wissen.
Nachdem Marie preisgibt, dass sie die Ältere sei, möchte Roland zudem noch wissen, welche von beiden mehr Erfahrung mit Männern habe.
"Emma mit Männern und ich mit Beziehungen vielleicht", so die 24-Jährige lachend.
First Dates: Bei Emma und Marcel kommt es zu leichten Flirtversuchen
David (20) aus Herne ist einer der beiden Männer, die zum Treffen in das "First Date"-Restaurant kommen. Allerdings weiß der Hobby-Kraftsportler noch nichts von dem Doppel-Date, was ihn zunächst überfordert. "Zwei Frauen auf einmal, das war direkt überfordernd", gibt er zu.
Roland stellt dem 20-Jährigen Marie vor, bei der David nicht sofort auf Begeisterung stößt. Der Grund: sein blondes Haar. "Mein Typ Mann ist ja eigentlich so ein bisschen dunkler."
Anders hingegen läuft es bei ihrer Schwester. Denn schon beim ersten Blickkontakt mit Marcel (24), BWL-Student aus Braunschweig, sind sich die beiden Sympathisch.
Und auch beim Date läuft es zwischen den beiden gut, sodass es sogar zu leichten Flirtversuchen von Seiten des 24-Jährigen kommt.
Doch auch wenn es bei Marie und David einen leichten Altersunterschied gibt, sind sich beide dennoch sympathisch. Schlussendlich entscheiden sich beide für ein weiteres Date - im Übrigen genauso wie Emma und Marcel.
Titelfoto: RTL+/Screenshot