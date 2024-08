"First Dates": Als Andi und Steffi sich begrüßen, sind alle überrascht

Köln - Bei "First Dates" sucht Andi (50) die Frau fürs Leben, doch mit seiner speziellen Art ist das gar nicht so einfach.

Steffi und Andi (beide 50) treffen bereits am Eingang aufeinander. © Screenshot: RTL+

"Wenn ich schlechte Laune hab, dünste ich es aus", erklärt der 50-Jährige seine Stimmungsschwankungen, die er öfters auf seine Mitmenschen überträgt. Mit einem bunten Blumenstrauß marschiert er auf Roland Trettl (53) zu, der natürlich sofort wissen will, was ihn denn zu "First Dates" führt.

"Weil ich das Talent hab, ins Klo zu greifen", bringt es Andi dann auch direkt auf den Punkt. Seine potenzielle Traumfrau sollte vor allem bodenständig sein. Als dann plötzlich sein Date Steffi (50) hinter ihm auftaucht, ist Andi völlig überrascht.

Doch statt sich schüchtern die Hand zu geben, umarmen sich beide herzlich, als würden sie sich schon Ewigkeiten kennen. "Es war ein superschöner erster Moment", freut sich Andi und auch Steffi ist gerührt von den Blumen und der herzlichen, langen Umarmung.

"Das war eine der schönsten Begegnungen, die ich je gesehen habe hier", begrüßt Barmann Nic Shanker (42) die beiden euphorisch.