First Dates: Als Andrea Thommy hypnotisieren will, wird es plötzlich deep

Osnabrück/Hannover - Single-Mann Andrea (32) und sein Date Thommy (24) halten sich bei ihrem ersten Kennenlernen im " First Dates "-Restaurant nicht lange mit Smalltalk auf. Als der quirlige Italiener anbietet, sein acht Jahre jüngeres Gegenüber zu hypnotisieren, wird es plötzlich deep.

An "Schnucki" Andrea findet der 24-jährige Hannoveraner sofort Gefallen und auch andersrum ist das Interesse geweckt. "Sehr charismatisch, sehr süß, es kann feurig werden", kündigt Andrea an.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Doch auch Thommy hat es faustdick hinter den Ohren. "Ich bin auf jeden Fall 'ne kleine Drama-Queen", stellt sich der groß gewachsene Hundefreund vor. "Sobald irgendwo gelästert wird, bin ich der Erste, der da hinrennt. Who is the drama? I'm the drama!"

"Der Italiener ist ein leidenschaftlicher Esser und ein leidenschaftlicher Liebhaber", führt der Osnabrücker mit einem sizilianischen Vater und einer Mutter aus Apulien an der Bar angekommen weiter aus. TV-Koch Roland Trettl (51) und Barkeeper Nic Shanker (41) speichern die Info mit einem vielsagenden Blickaustausch ab.

Andrea beschreibt sich selbst als einen Menschen mit großem Herzen und Empathie, aber: "Ich bin auch ein bisschen zickig, divenhaft und ein impulsiver Mensch. Ich geh schnell an die Decke, aber das ist ja typisch Italiener."

Beim Thema Essen ringt sich Thommy (l.) eine unerwartete Beichte ab. © VOX/RTL+

Beim Blick auf die Speisekarte nimmt das Gespräch eine unerwartete Wendung. Er versuche sich vegan zu ernähren, erklärt Thommy, was jedoch nicht immer zu klappen scheint. So beichtet der Hemdenträger: "Ich hab immer so 'ne Fressflashs ..."

Andrea reagiert mit Blick auf die gertenschlanke Figur seines Date-Partners zunächst ungläubig, doch Thommy beteuert: "Wenn ich einen Fressflash kriege, dann renne ich quasi zum Kühlschrank und wenn man gar nichts Essbares findet, dann wird halt das Nutella-Glas gelöffelt."

Seit er sich erinnern kann, habe er unter solchen Ess-Attacken gelitten. Wie passend, dass Andrea die Lösung für Thommys Dilemma sein könnte.

"Vielleicht müsste ich dich dann hypnotisieren. Ich bin auch Hypnotiseur", offenbart der divers interessierte Italiener und stößt damit auf offene Ohren. Interessiert nickend lauscht Thommy, als Andrea mit etwas loslegt, das weniger einem Date, dafür mehr einer Therapiesitzung gleicht.

"Jedes Problem, das du hast, ist zurückzuführen auf Traumata. Das prägt dich dann in deinem Erwachsensein", ist der Brillenträger überzeugt und schlägt sein Gegenüber mit seinen Ausführungen prompt in den Bann.

Ob Andrea und Thommy auch auf romantischer Ebene zueinanderfinden können, gibt es in der "First Dates"-Folge am heutigen Freitag (2. Juni) um 18 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+ zu sehen.