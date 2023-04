13.04.2023 06:21 2.799 First Dates: Als die Rechnung kommt, folgt eine peinliche Frage

Von Nico Zeißler

Naunhof - Auch am heutigen Donnerstag versuchen bei "First Dates" wieder einsame Singleherzen, ihren Beziehungsstatus zu ändern. Klappt - wie so oft - nicht immer. Felix (32) aus Naunhof bei Leipzig kommt mit interessanter Frisur. © VOX/RTL+ Felix (32) aus dem sächsischen Naunhof bei Leipzig "möchte das Haus krachen lassen und schauen, was passiert. Ich bin ein bisschen verrückt und spontan", beschreibt sich der Tiefbauer selbst. An sein Markenzeichen, seine geflochtenen Haare lässt er keinen ran. "Die meisten sagen, ich soll sie abschneiden." Aber seit zweieinhalb Jahren lässt der 32-Jährige einfach wachsen. Gastgeber Roland Trettl (51) findet die Frisur so interessant, dass er sich auch Barkeeper Nic Shanker damit vorstellt. Dieser bräuchte aber wohl noch einen Schnurrbart für den möglichen Look. First Dates - Ein Tisch für zwei "First Dates Hotel"-Paar glücklich verliebt, doch ein tragischer Schicksalsschlag ändert alles Felix wünscht sich eine natürliche Frau, die nicht auf viel Schminke zurückgreift. Mit der Berlinerin Nikola (34) kommt aber dem Anschein nach das komplette Gegenteil ins TV-Restaurant. Denn entgegen Felix' Präferenzen achtet sie sehr auf Make-up und die dazugehörigen Klamotten. Felix' erste Reaktion trotz dessen: "Ist nicht verkehrt. Der erste Eindruck war top." Das Aufeinandertreffen verläuft distanziert. © RTLZWEI Die Begrüßung ist distanziert, es wird nur die Hand gegeben. "Ich mag es nicht, so spontan gleich zu umarmen", sagt der Sachse. Dass sie 34 ist, überrascht ihn. Er hätte sie auf Ende 20 oder höchstens Anfang 30 geschätzt. Andersherum findet sie seine Frisur interessant. Relativ früh packt Felix dann schon eine traurige Familiengeschichte aus. Denn seine kleine Schwester habe sich das Leben genommen, woraufhin er zurück zu seiner Mutter gezogen ist. Er half bei der Renovierung, weil seine Mama zunächst nicht im Haus schlafen konnte. First Dates - Ein Tisch für zwei First Dates: "Noch schrecklicher geht ja nicht" - doch dann sieht Marius Saschas "faulige" Zähne "Ich habe ihr das von Anfang an auf den Tisch gelegt, weil es zu meinem Leben gehört", so der Tiefbauer. Nikola ist perplex und doch froh, dass er so offen darüber spricht: "Das war schon sehr intim und sehr emotional. Es hat mir viel bedeutet, dass er die Geschichte mit mir geteilt hat." Als zum Ende des Blind-Dates die Rechnung in der kleinen Schatztruhe gebracht wird, stellt der Tiefbauer eine unangenehme Frage: "Darf ich übernehmen oder möchten wir uns reinteilen, wie ist deine Vorstellung?" Für Nikola "bisschen unschön. Da hätte ich mehr Initiative von ihm gewünscht." Wer am Ende bezahlt und ob es ein zweites Treffen gibt? Die Rechnung kommt. Und es wird unangenehm. © RTLZWEI Die "First Dates"-Folge - auch mit weiteren Singles - seht Ihr am Donnerstag ab 18 Uhr bei VOX oder schon jetzt bei RTL+.

Titelfoto: VOX/RTL+