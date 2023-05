First Dates: Als Elke sagt, wie lang sie Single ist, verschlägt es Thomas die Sprache

Ilmenau/Heilbronn - Das Konzept der VOX-Show " First Dates " beinhaltet normalerweise, dass sich zwei Singles zum Abendessen treffen, die sich zuvor noch nie gesehen haben. Das ist bei Elke (49) und Thomas (52) anders.

Elke (49) weiß schon, wer sie erwartet. © VOX/RTL+

Die alleinerziehende Mutter zweier Söhne (16, 18) aus dem thüringischen Ilmenau "möchte nicht mehr allein sein. Die Kinder werden größer, ich habe mehr Zeit für mich. Da merkt man natürlich, dass da irgendwas fehlt. Man will einfach nicht mehr allein einschlafen oder aufwachen."

Für die 49-Jährige wartet am Mittwochabend keine Überraschung, denn sie hat sich gezielt auf Thomas (52) beworben, dessen erstes "First Date" in die Hose ging. Zu Elkes Glück. "Ich kann's kaum erwarten. Ich war total geflasht von ihm." Schon nach 30 Sekunden stand für sie fest, dass sie sich bewirbt, erzählt sie. "Er hat ein wunderschönes Lachen gehabt!"

Jetzt hofft die Assistentin der Geschäftsführung, "dass er genau so baff von mir ist, wie ich von ihm war".

Thomas, Haustechniker in einem Autohaus aus Heilbronn, wird von seinen Freunden als "crazy, bodenständig und geiler Typ" beschrieben. Der gebürtige Leipziger war erstaunt, dass sich eine Frau auf ihn beworben hat. "Gleichzeitig war ich aber auch stolz, da kann ich so schlecht nicht gewesen sein."