"First Dates": Als Hanna auf ihre Verabredung trifft, fällt sie ein knallhartes Urteil!

Köln - Im "First Dates" -Restaurant von Starkoch Roland Trettl (52) sucht Kathrin (29) aus Heidelberg nach einer Partnerin fürs Leben. Doch als ihr Date Hanna (32) eintrifft, wirkt die nicht ganz so begeistert.

"Mein erster Eindruck war 'Oh, sehr schön, attraktiv und tolle Haare", erklärt Hanna im Interview, doch ihr Blick sagt etwas anderes.

Die 29-jährige Werbetexterin bezeichnet sich selbst als sehr ehrlich und direkt. Mit ihrem charmanten Lächeln bezaubert sie Roland Trettl auf den ersten Blick. Doch als er auf seine Gästeliste schaut, wirkt er irritiert, dass dort zwei Frauennamen stehen. "Ist das so gut, ja?", will er von Kathrin wissen und die nickt nur freudig.

Bei Tisch haben die beiden viel zu lachen. © Screenshot: RTL+

Beide verstehen sich auf Anhieb und stellen fest, dass sie ursprünglich aus dem Schwabenland kommen. Nur lebt Hanna mittlerweile in Frankfurt am Main und hat große Probleme, eine passende Frau zu finden:

"Wie willst du denn Frauen kennenlernen in Deutschland? [...] Dann komm ich auch noch aus dem Schwabenland, was ultrakonservativ ist", erklärt Hanna ihre Teilnahme bei "First Dates". Kathrin ist vom Humor ihres Gegenübers begeistert und kommt aus dem Kichern gar nicht mehr heraus.

Das locker-flockige Gespräch wird von einer Frage gestört, die Kathrin so gar nicht gefällt: "Stehst du eigentlich schon immer auf Frauen?", will Hanna neugierig wissen. Für die 29-Jährige eine schwierige Frage, immerhin sei es doch egal, wen man liebt.

Trotzdem möchte Kathrin am Ende ein zweites Date mit Hanna, doch die fällt ein überraschendes und knallhartes Urteil: "Ich steh nicht auf feminine Frauen [...], ich steh eher auf androgyne Frauen."