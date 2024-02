"First Dates": Als Lea nicht weiß, wo Bremen liegt, ist Florian geschockt

Köln - Im "First Dates" - Restaurant von Starkoch Roland Trettl (52) sprühen bei Florian (19) die Funken, bis es um das Thema Geografie geht.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Lea (23) hat ihre Ausbildung zur Logopädin gerade abgeschlossen. © Screenshot: RTL+

Zur Begrüßung wird sich direkt umarmt, was durch Florians 1,91 Meter Körpergröße etwas umständlich vonstattengeht. An der Bar möchte der Student dann wissen, was Lea beruflich macht.

Ihren Job als Logopädin übt die 23-Jährige an förderbedürftigen Kindern aus. Florian ist begeistert, da er selbst Kinder liebt und sich vorstellen kann, in der Zukunft eigene zu haben.

Bei Tisch kommt dann schnell das Thema Urlaub auf. Bereits seit ihrer Kindheit ist Lea in der Welt unterwegs. So hat die introvertierte Blondine bereits Afrika und Amerika mit ihrer Familie bereist. Wo Bremen liegt, weiß sie jedoch nicht.

Das schockiert Florian, der ihr gleich mal einen Geografie-Kurs mit dem Vorspeisen-Brot gibt.

"Dass Lea nicht weiß, wo Bremen ist, ist ein bisschen schade. So ganz simple Deutschlandgeografie müsste man draufhaben, wenn man 23 ist."