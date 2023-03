First Dates: Als Marius die "fauligen" Zähne seines Dates sieht, gibt es kein Halten mehr

Köln - Bitte Lächeln! Das machen Sascha (32) und Marius (23) bei ihrem gemeinsamen Dinner in der " First Dates "-Folge vom heutigen Mittwoch gerne und viel. Doch das Grinsen könnte ihnen glatt zum Verhängnis werden, denn beim Nachtisch haben plötzlich beide Single-Männer "faulige" Zähne!

Sascha (32, l.) und Marius (23) lernen sich im "First Dates"-Restaurant kennen. © VOX/RTL+

2020 hatte Sascha noch auf Kreta nach der Liebe gesucht, sie in "Prince Charming" Alexander Schäfer jedoch nicht gefunden. Dieses Mal hat es der 32-jährige Wahl-Kölner nicht ganz so weit bis zur Dating-Location.

Im Restaurant von TV-Kuppler Roland Trettl (51) möchte der durchtrainierte Sunny Boy mit der angenehmen Stimme einen Mann kennenlernen, der ebenfalls viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres und regelmäßige Sport-Einheiten legt.

Der neun Jahre jüngere Marius könnte da genau der Richtige sein. Neben seinem Job als Projektmanager im Tech-Bereich stemmt der redegewandte Dortmunder als Kursleiter in einem Fitnessstudio regelmäßig Gewichte.

Nicht die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden Liebessuchenden miteinander verbindet.

"Wenn ich mit meinen Musical-Hits um die Ecke komme und der andere ist eher so Hardstyle ... Weiß nicht, wie eine Sechs-Stunden-Autofahrt dann aussieht", graut es Marius noch. Umso größer ist die Freunde, als Sascha sich ebenfalls als Musical-Fan outet: "Wenn 'Let it go' [aus dem Film 'Frozen', Anm. d. Red.] kommt, ist das einfach total toll!"