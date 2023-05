First Dates: Als Sächsin Annika aufs Klo geht, nimmt einer die Verfolgung auf

Leipzig/Dresden - Die Treffen bei " First Dates " laufen nach einem genauen Muster ab. Bei Annika (29) und Rico (35) aus Sachsen allerdings spielt auch die Toilette eine Rolle.

Der Dresdner reist ohne Strategie nach Köln. "Ich zeige mich einfach in meiner natürlichen Weise und alles wird gut."

First Dates - Ein Tisch für zwei

"Liebe ist für mich, dass man sich auf jemanden verlassen kann, mit dem man zusammen lachen und eine schöne Zeit zusammen haben kann", so die Leipzigerin .

Zunächst spricht die Sozialpädagogin am Mittwoch über sich und ihre Wünsche sowie Bedürfnisse.

In die Fotobox ging's natürlich auch noch. © VOX/RTL+

Annikas erster Eindruck von Rico: "Er sah sehr sympathisch aus, war am Anfang ein bisschen aufgeregt, das fand ich aber total süß."

Eine weitere Übereinstimmung: Er verbrachte ein Jahr in Australien und auch die Leipzigerin reiste mehrere Monate durch Neuseeland, die Fidschi-Inseln und Down Under.

Mitten im Date entscheidet sich die Sozialpädagogin, die Toilette aufzusuchen. Dabei wird sie von Gastgeber Roland Trettl (51) verfolgt, der von ihr wissen will, wie das Date läuft. Als er die Toilette wieder verlassen will, setzt sie sich auf einen Sessel und zückt ihr Handy. "Ich ruf jetzt eine Freundin an", lacht Annika.

Belli fragt nach einer Einschätzung ihres Gegenübers auf einer Skala von 1 bis 10, woraufhin die 29-Jährige mit "7,5 bis 8" antwortet. Ihre Freundin ist happy: "Wow, I can't believe. Ja geil, Glückwunsch."

Das Treffen der beiden wirkt insgesamt sehr harmonisch. Ob beide sich aber auch ein Wiedersehen vorstellen können?

"First Dates" strahlt VOX immer montags bis freitags ab 18 Uhr aus. Auf Abruf gibt's die Folgen auch bei RTL+.