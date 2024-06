"First Dates": Als Sascha auf sein Date trifft, ist er völlig überfordert

Köln - Sascha (24) ist bereits zum zweiten Mal bei "First Dates" dabei und trifft diesmal auf seine absolute Wunschfrau: "Ich hab sie schon mal bei First Dates gesehen und hab mich auf sie beworben", erklärt der Textilfabrikant stolz.

Sascha (24) hofft bei "First Dates" eine ganz bestimmte Frau zu treffen. © Screenshot: RTL+

Als er Erzieherin Alessia (20) gesehen hatte, war es sofort um ihn geschehen. Doch als die dann tatsächlich an der Bar auf ihn wartet, wirkt der 24-Jährige völlig überfordert.

Die selbstbewusste 20-Jährige weiß, dass er extra ihretwegen noch einmal zu "First Dates" gekommen ist, und nimmt Sascha direkt herzlich in die Arme. "Vielleicht hab ich mich dezent kurz belagert gefühlt", lautet seine Reaktion. Ist Alessia etwa doch nicht so toll wie zuvor vermutet?

"Ist aufgeregt", bemerkt Roland Trettl (52), während er zusieht, wie sich Sascha unbeholfen neben Alessia setzt.

Mit Small Talk und Freundlichkeit versucht sie dem 24-Jährigen die Aufregung zu nehmen. Als der dann wissen möchte, wie lange sie bereits single ist, erklärt Alessia, dass ihr meistens die Zeit zum Daten fehlt.

"Aber du hast schon Interesse an Männern so allgemein?", will er wissen.