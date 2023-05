"First Dates": Als Sophie auf ihr Date trifft, bricht sie sofort ab und will alleine essen!

Köln - War das etwa die kürzeste Begegnung in der " First Dates "-Historie? Kaum hatte Kandidat Michael an der Bar Platz genommen, da wurde er von Date-Partnerin Sophie auch schon eiskalt abserviert!

"First Dates"-Kandidatin Sophie (40) erklärt Gastgeber Roland Trettl (51) ihre rigorose Dating-Strategie. © VOX/RTL+

Wenn es um ihren Männergeschmack geht, dann gibt es für die hübsche Brünette keine zwei Meinungen. "Wenn ihr mir jetzt jemanden herbringt, der sich nicht gut anfühlt, gehe ich alleine essen", erklärte sie vorab im Gespräch mit Gastgeber Roland Trettl (51) an der Bar.

Die Augen des Kochlöffel-Virtuosen weiteten sich bereits angesichts dieser knallharten Dating-Strategie der 40-Jährigen. Sie brauche auf alle Fälle einen Mann, der genauso unabhängig sei wie sie.

"Einen, der selbstbewusst ist und mit so jemandem wie mir umgehen kann. Ich haue nämlich alles raus, was ich denke", machte Sophie ihre Ansprüche deutlich. Was zunächst wie eine Drohung klang, sollte sich nur Augenblicke später bewahrheiten.

Wie schon etliche alleinstehende Herren vor ihm hoffte auch Michael darauf, in dem beliebten VOX-Format auf eine mögliche Partnerin fürs Leben zu treffen. Allerdings machte der Österreicher nicht gerade den selbstbewusstesten Eindruck, als er in der Sendung am Freitag (5. Mai) das Flirt-Restaurant enterte.

"Vielleicht bin ich schüchtern", gab der Single-Mann im Interview zu Protokoll und schon hier ahnte man als TV-Zuschauer nichts Gutes.