Sex, Penispumpe, Saugkraft: Sächsin Elisabeth packt im "First Dates Hotel" aus

Es Pillari (Mallorca)/Dresden - Elisabeth (49) hat sich auf den Weg nach Mallorca gemacht, um bei " First Dates Hotel " vielleicht ihre große Liebe zu finden. Klappt es in der VOX-Datingshow und kommt ihr Blind Date mit ihrer beruflichen Umorientierung klar?

Kosmetikerin Elisabeth (49) aus Dresden kennt sich auch mit Sexualtherapie aus. © RTL

Die Dresdnerin betreibt seit 2006 einen eigenen Kosmetiksalon, hat sich beruflich aber noch einmal weitergebildet. Jüngst schloss sie eine Ausbildung zur Sexualtherapeutin ab, nun kommt noch Paartherapie dazu.

An der Bar mit Servicekraft Tim kommt dies sofort auf den Tisch. Und Elisabeth erzählt, was sie gelernt hat, berichtet zum Beispiel von einer Penispumpe. "Da kannst du pumpen und stimulieren, dass er anschwillt." Am Oberschenkel habe sie das Gerät bei sich angelegt, um die Saugkraft zu testen. "Das war schon ganz schön heftig", so die 49-Jährige.

"Mir tun die Männer echt leid, die denken, sie müssen wie eine Nähmaschine arbeiten." Offenbar verlangt sie genau dies nicht. Gastgeber Roland Trettl (51) mischt sich ins Gespräch ein und verkündet ungefragt: "Ich habe einen Kleinen und steh dazu."

Sex ist für die Sächsin "sehr wichtig. Ich bin nicht die Frau, die 18 Uhr fünf Minuten Sex hat und dann weiter Tatort guckt."

Die drei Worte "ich liebe dich" habe sie einem ihrer früheren Partner noch nie wirklich gesagt, nur ihren Kindern. "Wenn ich es sage, würde ich für diesen Menschen sterben."