"First Dates": Lya schläft mit Kumpels im Bett! Da muss Albert erstmal schlucken

Roland Trettl (53) hat keinen Plan, was das Jugendwort "Rizz" bedeutet. © Screenshot/RTL+

Eigentlich ist Lya eine selbstbewusste, junge Frau. "Wenn ich aber jemanden ganz gut finde, dann werde ich ein bisschen schüchtern", gesteht die 25-Jährige bei "First Dates". Zudem wünscht sie sich einen Mann, der sowohl witzig, sportlich als auch liebevoll ist.

Als Albert das TV-Restaurant betritt, ist die Hamburgerin zufrieden. Besonders gut gefällt ihr sein "gepflegtes und sportliches Auftreten".

Sie selbst ist aufgrund ihrer Nervosität besorgt darüber, dass sie ihre "Rizz", also ihr "Charisma", verlieren könnte. Im Gegensatz zu Albert versteht "First Dates"-Chef Roland Trettl (53) nur Bahnhof.

Obwohl beide 300 Kilometer trennen, scheint das kein Hinderungsgrund für eine Beziehung zu sein.

"Meine Schwester wohnt in Berlin, deshalb bin ich ab und zu mal da", so Lya, was Hauptstädter Albert natürlich gefällt.

"Ihr habt safe eine richtig coole Rizz", so Roland Trettl an seine beiden Gäste gewandt. "Danke, aber das passt in dem Zusammenhang gar nicht", ist die 25-Jährige irritiert. "Okay, ich hab's probiert", erwidert der 53-Jährige, der offenbar immer noch nicht verstanden hat, was das Jugendwort bedeutet.