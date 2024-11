First Dates: Roland Trettl bei Philipps Anblick perplex - "Was ist das?"

Köln - Dass Philipp (33) extrovertiert ist, fasziniert Roland Trettl (53) bei " First Dates ". Leider sieht Datepartnerin Amelie (28) das aber nicht auch so.

Roland Trettl (53) ist begeistert von Philipps (33) Look. © Screenshot/RTL+

Roland Trettl guckt zu Beginn der Folge in seine rote VOX-Glaskugel und sieht, dass der nächste Single kurze, dunkle und an den Seiten abrasierte Haare haben müsste. Dann aber stolziert der 1,91 Meter große Philipp herein - mit einer mehr als schulterlangen Mähne.

"Was für ein geiles Outfit", ist der Gastgeber perplex. "Was ist das? Du siehst ja so anders aus - und hast sogar Nagellack drauf." Der Hamburger ist geschmeichelt von so viel Lob.

"Ich mag es, aufzufallen. Man kommt so auch leichter ins Gespräch und ich habe einfach nur durchs Auffallen schon viele Leute kennengelernt", so der Operations Controller, der sich selbst als auffällig und witzig beschreibt.

Im TV-Restaurant hofft der Dackelbesitzer auf eine spontane, kreative und lustige Datepartnerin. Und die bekommt er auch.