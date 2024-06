Frisur-Dilemma bei "First Dates": Harrys Verabredung lacht ihn aus

Köln - Im "First Dates" -Restaurant von Starkoch Roland Trettl (52) sucht der gut gelaunte Harry (38) seine bessere Hälfte. Blöd nur, dass sein Date Sandra (38) mit seiner Frisur so gar nichts anfangen kann.

Sandra (38) ist von Harrys Haaren wenig begeistert. © Screenshot: RTL+

Die Gespräche am Tisch ähneln dann eher einem Verhör als einem Date. "Hast du Kinder?", will Sandra sofort wissen und ist froh, als Harry verneint. "Hast du irgendwelche Ex-Frauen?", bombardiert sie ihn direkt weiter. Tatsächlich war der 38-Jährige bereits einmal verheiratet, was bei Sandra gar nicht gut ankommt.

Dann darf er endlich mal selbst zu Wort kommen und möchte wissen, womit Sandra ihre Freizeit verbringt. Die ist am liebsten im Freibad oder am Meer und liebt das Wasser. Perfekt für Harry, denn der hat das Surfen für sich entdeckt. Bahnt sich da am Ende doch noch ein kleiner Flirt an?

Um sein Essen genießen zu können, zückt der 38-Jährige dann plötzlich einen Haargummi und beginnt sich einen Dutt zu binden. Zu viel für Sandra, die sich das Lachen nicht mehr verkneifen kann und seine Friseurkunst ungläubig beobachtet.

Während Harry gerne ein zweites Date möchte, reicht es bei Sandra am Ende nur für freundschaftlichen Kontakt: "Optisch warst du jetzt nicht so mein Fall", urteilt sie knallhart.