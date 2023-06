"Forsthaus Rampensau": Reality-Erfolgssendung kommt nach Deutschland

Neun prominente Paare leben in der Sendung "Forsthaus Rampensau Germany" im Lavanttal rustikal, ohne Luxus in einem Selbstversorgerhaus. © Joyn Bildredakteur Clarissa Schreiner

Bei der Realityshow zogen Promi-Paare als Liebespaar, Freunde oder Verwandte in ein Selbstversorgerhaus, in dem sie auf engstem Raum zusammenlebten. Dort mussten sich die Kandidaten spannenden Spielen und Nominierungen stellen.



Eine der Teilnehmerinnen in Österreich war Tara Tabitha (30), die einigen deutschen Reality-Fans von "Ex on the Beach" und dem Dschungelcamp bekannt sein dürfte. Gemeinsam mit ihrer Freundin Cat stellte sich die österreichische Reality-Queen dem Abenteuer.

Neun deutsche Promi-Paare sollen jetzt auch im Lavanttal im Selbstversorgerhaus leben.

Auf 1300 Metern Höhe und ohne jeglichen Luxus müssen sich die Stars und Sternchen jeder Menge Herausforderungen stellen - und das natürlich unter dauerhafter Kamerabeobachtung.



Wir dürfen uns auf 18 Reality-Stars mit abwechslungsreichen Spielen und bestimmt jeder Menge Drama freuen. Das Siegerpaar gewinnt 25.000 Euro. Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von der Madame Zheng Production GmbH.