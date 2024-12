Verheiratete Wollersheim-Frau ganz wild: "Soll ich auf dir sitzen?"

Cosimo Citiolo (43) ist auch wenig begeistert von den Wasserspielen: "Der kann doch nicht mit der rummachen. Der Sohn muss normal auch was sagen, oder?"

Im Balkon-Pool planschen Ginger Costello-Wollersheim (38) und Micha Schüler (27) herum. Die Frau von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (73) legt den Arm um ihn, taucht ihn unter. Und fragt: "Was ist dir lieber: Dass ich auf dir sitze oder dass ich untertauche?"

Yvonne Woelke (45) ist genervt von Cosimo Citiolos (43) angeblichen "Lügengeschichten". © Joyn

Apropos Cosimo. Der hat Stress mit Teampartnerin Emmy Russ (25), nachdem sie von den Oberförstern Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) vom Safety-Spiel ausgeschlossen wurden.

Emmy diskutiert minutenlang, wieso ausgerechnet sie einen Nachteil erfahren muss, will das Liebespaar, das ihrer Meinung nach keines ist, immer wieder enttarnen. Cosimo nervt's: "Was juckt mich den ihre F***-Beziehung?" Jeder wisse, "dass sie schuld ist" am Ehe-Aus der Kleins.

Yvonne will sich das nicht bieten lassen, kündigt drastische Schritte an: "Wenn er weiter diese Lügengeschichten erzählt, raste ich bald aus."

Und auch in einer weiteren Aktion steht Cosimo im Fokus: Bei einer Fitnessübung mit einem Stretchband lässt er dieses los und somit Jona in eine Fensterscheibe fliegen, die zu Bruch geht und ihn am Ellbogen verletzt.