Fritz Meinecke im Insel-Straflager: Kann er mit einem Kokosnuss-Floß flüchten?

Kourou (Französisch-Guyana) - Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (33) muss in der neuesten Folge von "Facing the Unknown" von einem Insel-Straflager flüchten.

Die Geschichte ist weltweit bekannt und wurde zu einem Bestseller: Henri Charrière (†66) schrieb in den 60er-Jahren die teilweise fiktive Autobiografie "Papillon" über das Gefangenenstraflager auf der Teufelsinsel in Französisch-Guyana.

Fritz Meinecke beschreibt es so: "Es ist super schwül, es ist heiß. Als wenn du in einer Dampfsauna arbeitest, Klamotten anhast und jemand sprüht dir die ganze Zeit Wasser ins Gesicht. Aber nicht schön."

Der Schein trügt: Die Inselgruppe vor Kourou (Französisch-Guyana) ist von Schlamm und einer gefährlichen Strömung umgeben. © discovery+/Digital Dre Media

Erste Tests mit einzelnen Säcken voller Kokosnüsse sehen vielversprechend aus. Fritz Meinecke ist stolz auf sich: "Ich bin Bastelfritze. Egal was ich mache, da wird immer geklöppelt und gebastelt. Das macht mir einfach Spaß."

Das einzige Problem ist hingegen der Sitzkomfort. "Das wird richtig Scheiße", sagt der 33-Jährige.

Weiterhin müssen beide Abenteurer darauf hoffen, die Strömung zwischen der kleinen Inselgruppe zu treffen, damit sie samt Kokosnuss-Floß an das Festland getrieben werden.

Wie die zwei ihre Aufgabe meistern und was sie in Französisch-Guyana alles erleben, seht Ihr in der neuen Folge von "Facing the Unknown" auf discovery+.