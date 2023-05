Für alle ESC-Verweigerer: Das sind die Alternativen im TV!

Logisch, dass an diesem Event kein Weg dran vorbeiführt: Die Frage ist nur: Blamiert sich Deutschland erneut beim Eurovision Song Contest? Ich persönlich denke, dass Lord of The Lost das Zeug haben, uns mal wieder in die Top Ten zu singen. Ihr Lied "Blood & Glitter" ist keine typische Pop-Nummer, die nach dem Hören sofort wieder in Vergessenheit gerät. Doch ob sie auch gegen die Favoriten aus Schweden eine Chance haben?

20.15 Uhr, ARD