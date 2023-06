"Fundbüro der Liebe": Willis Outing sorgte für Enttäuschung bei seinen Kumpels

Leipzig - In dem Format " Fundbüro der Liebe " bei MDR Jump verrät jede Woche eine Person ihre ganz persönliche Lovestory. Vergangene Woche gab Eric Stehfest (34) Einblicke in seine Geschichte, diesmal erzählt Willi (32) von seinem Outing.

Willi (32) und Manuel sind seit 2010 in einer Beziehung. © MDR Jump

Willi und Manuel kannten sich flüchtig von der Freiwilligen Feuerwehr, hatten privat aber nichts miteinander zu tun.

Bis sie 2010 zufällig im Zug nach Dresden aufeinander trafen. Im Anschluss schrieb Manuel bei dem Portal "mein VZ" und schickte Willi seine Nummer. Zu dem Zeitpunkt waren beide Single, aber Willi hatte bis dahin nur Frauen gedatet.

Die Nachrichten zwischen den zwei Männern wurden immer intensiver. Kurze Zeit später outete sich Willi vor ihm. Große Erleichterung! Er war die erste Person, der er sich öffnete.

Am 11. Juli 2010 verabredeten sich die Männer schließlich am See. Im Wasser fragte Willi, ob er ihn mal bitte küssen könnte. Das war Willis erster richtiger Kuss. Dieser war allerdings alles andere als gut - fanden beide.

Trotzdem kribbelte es und fühlte sich richtig an. Gemeinsam verbrachten sie ab da immer mehr Zeit zusammen und wurden ein Paar.

Ein Jahr später sah Willis Mutter aus Zufall die Nachrichten von Manuel auf dem Handy und sprach ihren Sohn darauf an.

Dann war der Moment gekommen, Willi outete sich vor seiner Mutter: "Ja, das ist mein Freund, ich bin mit ihm zusammen". Nach kurzem Schock reagierte sie liebevoll und versprach, immer hinter ihm zu stehen.