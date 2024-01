Als Davina Geiss begreift, was ihr Papa Robert ins Ohr flüstert, ist sie fassungslos!

"Papa hat gerade 'Ich liebe dich' gesagt. Darüber bin ich sehr geschockt, er hat das noch nie direkt gesagt", zeigt sich die Mode-Designerin sichtlich überrascht. So angefasst haben die Fans den Autoliebhaber wohl noch nie erlebt.

"Sie ist dann immer so emotional, weil sie es nicht mag, wenn wir alleine fliegen und dann Auto fahren und so", versucht ihre Älteste den seltenen Gefühlsausbruch der "Jetset"-Sängerin zu erklären.

Nach einem letzten gemeinsamen Abendessen auf der Trauminsel im Indischen Ozean ist es schließlich so weit. Doch kaum haben sich Davina und Shania von ihren Plätzen erhoben, brechen bei Mama Carmen (58) auch schon alle Dämme.

In der neuen Doppelfolge der Reality-TV-Doku heißt es für die gebürtige Monegassin und ihre jüngere Schwester Shania (19): Koffer packen! Während ihre Eltern noch zwei weitere Wochen im Paradies verweilen, geht es für sie zurück ins Fürstentum.

Der 60-jährige Multimillionär will unbedingt einen Zaun um sein neues Grundstück bauen lassen. Die Bagger sind schon da. © RTLZWEI

Die zwei brandneuen Episoden haben aber noch wesentlich mehr zu bieten. Zurück in Monaco gewährt die Familie exklusive Einblicke hinter die Kulissen des legendären Formel-1-Rennens.

Es stinkt nach verbranntem Gummi und Robert freut sich auf die Boxenluder. Aber was sind Boxenluder überhaupt, fragen sich die Geiss-Sprösslinge. Zum Glück findet Robert eine passende Erklärung dafür.

Auch das neu erworbene Grundstück in Saint-Tropez bereitet Kopfschmerzen. Der Unternehmer will das Gelände umzäunen lassen. Die Nachbarschaft hat etwas dagegen. Doch so einfach lässt sich der 60-Jährige nicht einschüchtern.

Diese und noch mehr spannende Geschichten gibt es am Montag (29. Januar) ab 20.15 Uhr bei "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI zu sehen.