Beef bei den Geissens: Wohnungseinrichtung sorgt für Zoff zwischen Robert und Shania

Dubai (VAE) - Robert Geiss (61) träumt davon, dass seine Töchter Davina (21) und Shania (20) mal in seine beruflichen Fußstapfen treten. Doch seine jüngste Tochter scheitert schon bei ihrem ersten Projekt.

Robert (61), Shania (20, l.) und Davina (21) stellen fest, dass einige Möbelstücke zu groß sind. © RTLZWEI

Denn in der aktuellen Folge von "Die Geissens" stellt sich die 20-Jährige der Herausforderung, eine luxuriöse Wohnung in Dubai in dem berühmten Stil der Millionärsfamilie einzurichten. Doch das Projekt scheint eine Nummer zu groß für die jüngere Tochter von Robert und Carmen (59) zu sein.

Zwar hat Shania ein schlappes Budget von 40.000 Euro zur Verfügung und bestellt davon Möbel und Dekorationen, doch dabei begeht sie einen großen Fehler.

Der Geiss-Sprössling hat nämlich zwei Betten und Nachttische besorgt, die viel zu groß für die Zimmer der Wohnung sind, was dem Unternehmer direkt auffällt. Daher kippt die Stimmung schnell und alle Familienmitglieder blaffen sich gegenseitig an.

Endgültig platzt Robert dann der Kragen, als alle dabei helfen, die Küche einzuräumen, nur Shania sich ein wenig drückt.