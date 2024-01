Die Geissens offen und ehrlich: Das wünscht das Millionärs-Ehepaar Deutschland

Dubai - Ab Montag, dem 8. Januar gibt es neue Folgen von " Die Geissens ". Dann dürfen ihre Fans wieder am Leben der Millionärsfamilie teilnehmen. Allerdings sind Carmen (58) und Robert Geiss (59) kaum noch in Deutschland zu sehen.

Robert (59) und Carmen Geiss (58) leben schon seit fast 30 Jahren nicht mehr in Deutschland. © Screenshot/Instagram/carmengeiss

"Deutschland ist schon lange nicht mehr mein Zuhause. Ich sehe Deutschland auch nicht mehr als mein Land. Ich spreche nur die Sprache", verrät die Mutter von Davina (20) und Shania (19) in einem Interview der Teleschau.

Und auch ihr Gatte sieht sein Geburtsland nicht mehr als seine Heimat an. "Ja, wir haben zwar in Deutschland noch unsere Firmen, aber wir leben seit 30 Jahren in Monaco, das ist unser Zuhause und deshalb können wir gar nicht sagen, was wir uns für Deutschland wünschen", so der 59-Jährige.

Daher bekommt die vierköpfige Familie auch nicht mehr viel aus Deutschland mit - auch nicht den Neid, der ihnen manchmal aus ihrem Heimatland entgegenschlägt. "Wir sind gar nicht so oft in der alten Heimat, wir bekommen das gar nicht mit. In Monaco und Dubai spüren wir gefühlt keinen Neid", erklärt Robert.

Zudem verriet das Ehe-Paar, was sie in an ihren Wahlheimaten schätzen würden.