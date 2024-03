Panik auf "Indigo Star": Dunkler Rauch steigt aus Yacht von Robert Geiss empor!

Die "Indigo Star" ist seit vielen Jahren ein treuer Begleiter von Robert Geiss. Jetzt der Schock: Auf hoher See steigen plötzlich schwarze Rauchschwaden auf!

Altea (Spanien) - Die "Indigo Star" ist seit vielen Jahren ein treuer Begleiter von Robert Geiss (60) und seiner Familie. Jetzt der Schock: Auf hoher See geht plötzlich der Alarm los und schwarze Rauchschwaden steigen auf! Das Ende der Mega-Yacht?

Robert Geiss (60) hat auf hoher See plötzlich Ärger mit seiner Luxus-Yacht "Indigo Star". © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots) In der neuen Episode von "Die Geissens" will sich das Familienoberhaupt einen Traum erfüllen und erstmals einen 100-Kilogramm-Fisch an Land ziehen. Sein Vater Reinhold (82) hat ihm dafür ein Team aus Spezialisten zur Seite gestellt. Am Ende hängt tatsächlich ein 1,80 Meter großer Thunfisch am Haken, den die Crew auf circa 150 Kilo schätzt. Viel dazu beigetragen, den Koloss aus dem Mittelmeer zu angeln, hat der 60-Jährige zwar nicht, aber er war immerhin dabei. Stolz wie Bolle verlässt er das Fischerboot und kehrt auf die in geringer Entfernung liegende "Indigo Star" zurück. Noch während er seiner Frau Carmen (58) und seinen Töchtern von dem Erlebnis erzählt, passiert es: Auf einmal ertönen Alarmsignale und dunkle Rauchschwaden ziehen am Heck vorbei. Die Geissens "Behangen wie ein Christbaum": U-Bahn-Fahrt wird für Carmen Geiss zum Horror-Trip! "Da ist dann auch Öl ausgetreten, das ist nicht gut", orakelt Robert Geiss leicht panisch, als er sich über die Reling beugt und feststellen muss, dass der Qualm aus dem Motorenraum nach außen tritt. Und tatsächlich: Einer der beiden PS-Spender hat den Geist aufgegeben.

Stolz präsentiert Robert Geiss "seinen" Thunfisch-Fang auf Instagram

Davina Geiss stellt klar: "Wenn es der Motor ist, könnte das 500.000 Euro kosten!"

Für die Rückkehr nach Monaco nutzt die Millionärsfamilie dann doch lieber wieder den Privatjet. © RTLZWEI Die Crew an Bord kann den Fehler nicht beheben, also dümpelt der Luxus-Dampfer mit halber Kraft zurück zum Ausgangspunkt in den Hafen von Altea. Shania (19) ist überzeugt: "Wir kommen hier heute nicht mehr weg." Auch ihr Vater sieht schwarz. Eigentlich wollten "Die Geissens" nach Ibiza reisen, um dort ein paar Geschäftstermine wahrzunehmen. "Wir können nur beten, dass es nicht so teuer wird. Wenn es der Motor ist, könnte das schnell 500.000 Euro kosten", weiß auch Tochter Davina (20). Inzwischen ist auch das professionelle Schiffstechniker-Team im Hafen eingetroffen und begibt sich sofort an Bord auf Ursachenforschung. "Der Mechaniker hat mich gerade angelacht! Vielleicht hat er den Fehler gefunden", hofft Robert nach einigen weiteren Stunden des Ausharrens. Die Geissens Robert Geiss und Ehefrau Carmen lüften intimes Geheimnis ihrer turbulenten Ehe Und tatsächlich: Der ausgefallene Motor ist nicht beschädigt, es waren bloß einige Kabel nicht korrekt verbunden. Die Jetset-Familie kann weiterfahren. Nach ihrem Stopp in Formentera geht es aber sicherheitshalber mit dem Privatjet zurück nach Monaco.