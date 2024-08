"Körperlicher Angriff" auf seine Tochter Shania? Fans von Robert Geiss entsetzt!

Robert Geiss (60) und seine jüngste Tochter Shania (20) pflegen ein sehr inniges Verhältnis zueinander. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964, Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Der Bauchspeicheldrüsen-Schock um Carmen Geiss (59) ist kaum verdaut, da steht auch schon die nächste feuchtfröhliche Party auf dem Freizeit-Programm der Millionärsfamilie. Und wo feiern Menschen, die zu viel Geld haben? Genau, im überteuerten Beach-Club!

Auf seinem Instagram-Kanal stellte ihr Göttergatte jetzt einen kurzen Clip online, der den rund 890.000 Followern einen Einblick in die ausgelassenen Sause vermitteln sollte. "Ich habe Shania zum Fressen gern", schreibt Robert dazu.

Was in der Sequenz zu sehen ist, gefällt allerdings nicht jedem. Während seine Jüngste vom Wohlstand beseelt und im luftigen Dress ein Lied mitträllert, packt Robert sie plötzlich am Hals und knabbert genüsslich an ihrem Ohr.

Viele Fans empfinden das Verhalten des zweifachen Familienvaters als "extrem unangenehm". Manche User bezeichnen die Aktion gar als "körperliche Attacke".