Megazoff: Davina Geiss fordert von Schwester Shania den Auszug aus gemeinsamer WG!

Davina Geiss (19, r.) und ihre jüngere Schwester Shania Geiss (18) wohnen seit knapp zwei Jahren in einem eigenen Apartment im Herzen von Monaco. © Instagram/the_real_davina_geiss (Screenshots, Bildmontage)

Die inzwischen erwachsenen Töchter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen Geiss (57) leben seit knapp zwei Jahren mit Hund Maddox in einem eigenen Apartment mit Meerblick im Herzen von Monaco.

Abseits des strengen Regiments ihrer gut betuchten Eltern genießen die Rich Kids hier ihr Dasein in Saus und Braus. Doch nicht nur das: Zum ersten Mal in ihrem Leben sind die Schwestern auf sich allein gestellt. Nur die Miete läuft noch auf Papas Nacken.

So ein eigener Haushalt bringt viele Aufgaben mit sich. Das müssen Davina und Shania nun am eigenen Leib erfahren. In der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" erhielten die Zuschauer nun einen Einblick in das Zusammenleben der beiden. Statt Harmonie heißt es: Explosionsgefahr!

Weil beide Schwestern nicht mit dem Engagement ihres Gegenübers in den eigenen vier Wänden zufrieden sind, kommt es zum Streit.

Nach eigenen Angaben würde Davina nämlich den Großteil aller Aufgaben übernehmen. Dazu zählen unter anderem Waschen, Putzen, Bügeln und Kochen.