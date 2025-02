Paukenschlag bei den Geissens: Multimillionäre kündigen Verkauf der Luxusyacht an

Robert Geiss (61) zeigt seiner Tochter Shania (20), wo die "Indigo Star" den Schaden hat. © RTLZWEI

In der aktuellen Folge der Reality-TV-Doku bereitet das Wasserspielzeug mal wieder arge Sorgen. Ein Unfall im vergangenen Jahr zwingt das Schiff ins Trockendock. Rumpf und Schrauben sollen auf Schäden überprüft werden.

Und die Werft-Arbeiter werden tatsächlich fündig. Auf der Unterseite des 38-Meter-Brechers klafft ein Loch. Die Reparatur wirft die Pläne der Familie durcheinander. Eigentlich wollten Robert und Co. nach Ra's al-Chaima und in den Oman schippern.

Zuletzt gab es immer häufiger Probleme mit dem Kahn. Verkommen lassen will der Modemacher die Yacht aber nicht. "Wenn die eh hier trocken steht, dann sollen die gleich alles sauber machen und streichen. Die 'Indigo Star' kriegt ein Facelift", sagt er.

Oder hat das Instandsetzen und Aufhübschen vielleicht doch eher strategische Gründe? "Wir wollen sie ja verkaufen", platzt es plötzlich unverhofft aus Ehefrau Carmen heraus. Ihre Töchter trifft die Nachricht wie ein Schlag ins Gesicht.

"Ich will das nicht! Wir sind hier auf dem Boot aufgewachsen", protestiert Davina lautstark. Doch ihre Mama will davon nichts wissen: "Jetzt geht das schon wieder los. Am Ende entscheiden wir das, nicht ihr", blafft sie die 21-Jährige an.