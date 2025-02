Plötzlich Panik bei Oman-Einreise: Droht Carmen und Davina Geiss jetzt der Knast?

Weil ihre Jacht kaputt ist, müssen "Die Geissens" über den Landweg in den Oman einreisen. Doch an der Grenze bricht plötzlich Panik aus. Die Polizei rückt an!

Von Frederick Rook

Robert Geiss (61) und seine Familie geraten an der omanischen Grenze in die Bredouille. © RTLZWEI In der aktuellen Doppelfolge ihrer Reality-TV-Doku plant die Millionärsfamilie einen glamourösen Camping-Ausflug in das geheimnisvolle Nachbarland ihrer winterlichen Wahlheimat Dubai. Gleich mit zwei Autos machen sich Robert (61) und seine Ehefrau Carmen (59) zusammen mit ihren Töchtern Davina (21) und Shania (20) auf den Weg. Weit kommt der Tross allerdings nicht. An der Grenze herrschen strenge Einreisekontrollen. So ist die Einfuhr von Alkohol in den Oman etwa nicht erlaubt bzw. streng reglementiert. Gesetze haben den Modemacher allerdings noch nie abgeschreckt. Er hat heimlich eine Flasche seines eigenen Hausweins in einem Rucksack versteckt. Die Geissens Paukenschlag bei den Geissens: Multimillionäre kündigen Verkauf der Luxusyacht an Kein Wunder, dass Carmen das Herz in die Hose rutscht, denn ihr Gatte hat den Fusel (mit Absicht?) ausgerechnet in dem Fahrzeug mit ihr und Davina platziert. "Ich weiß nicht, ob man dafür in den Knast geht. Die sind hier ja anders gestrickt", merkt sie panisch an. Nach einer kurzen Diskussion mit den Grenzbeamten gibt Robert schließlich Entwarnung: "Zwei Liter pro Kopf" sind erlaubt, klärt er seine Frau auf. Die sinkt daraufhin erst einmal erleichtert in das edle Sitzpolster ihres Wagens zurück.

Carmen Geiss in Angst: "Ich glaube, die fahren uns direkt in den Knast!"