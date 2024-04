Schlafzimmer-Fund auf Yacht von Robert Geiss schockt Davina: "Er ist so eklig!"

"Die brauch' ich, wenn ich mit Mama Liebe mache. Ich zieh' dann die an, Mama zieht die andere an", teilt er Davina mit, die sich zu dem Zeitpunkt zufällig im selben Raum befindet.

Weil das Schiff mit Dingen beladen werden soll, die in Dubai teurer sind als in Europa, wie zum Beispiel Alkohol, muss es zuvor entrümpelt werden. In der Bettschublade im Schlafzimmer entdeckt der 60-Jährige dann ein ganz spezielles Accessoire.

In der neuen Doppelfolge von " Die Geissens " verkündet der Multimillionär wohl in einem Anflug von geistiger Umnachtung gegenüber seinen drei Frauen, dass das 38 Meter lange Wasserspielzeug der Familie nach Dubai verschifft werden soll.

Es ist nicht der erste pikante Fund bei einer Aufräumaktion der Geissens. In einer Tüte in Leoparden-Optik fand Davina vor einiger Zeit einen eingeschalteten Vibrator, den ihre Mutter zuvor als "alte elektrische Zahnbürste" deklariert hatte.

Ihrer Reaktion nach zu urteilen, sind das mehr (unnütze) Informationen als ihr lieb gewesen wären. Völlig irritiert schaut die 20-Jährige ihren Vater an. Der wiederum bricht in schallendes Gelächter aus.

Was sonst noch so bei den Kult-Millionären abgeht, erfahrt Ihr am kommenden Montag (1. April) in einer neuen Doppelfolge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI.