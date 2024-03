Shania Geiss sorgt für Eklat, Mama Carmen flippt aus: "Ich bin keine Prostituierte!"

"Mama, das passt mir 100 Prozent. Aber das ziehe ich nicht an, weil ich bin keine Prostituierte", ätzt Shania postwendend zurück. Carmen kann nicht fassen, was sie da hören muss - und holt zum Gegenschlag aus.

An die Adresse ihres jüngsten Sprösslings gerichtet, stichelt die Kult-Blondine anschließend: "Das kann die nicht anziehen, weil das passt ihr nicht." Diesen Affront will die 19-Jährige natürlich nicht kommentarlos stehen lassen.

Es ist das weiße Kleid, in dem Carmen im Oktober 1994 ihren Robert in Las Vegas ehelichte.

Normalerweise pflegt die Ehefrau von Multimillionär Robert Geiss (60) ein äußerst inniges Verhältnis zu ihren beiden Töchtern. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

In rauem Ton herrscht die 58-Jährige ihre Tochter vehement an: "Ich war keine Prostituierte. Bist du bescheuert?" Außerdem wiederholt sie ihre ursprüngliche Aussage: "Ich mache mit euch eine Wette, dass ihr nicht reinpasst. Wie viel? 100 Euro?"

Jetzt mischt sich auch Shanias ältere Schwester Davina (20) in den Zoff ein und erklärt: "Also, ich hatte es schon mal an - mit 14. Und das war knapp, sage ich dir ganz ehrlich." Eine Auflösung der "Kleid-Affäre" bleibt den TV-Zuschauern leider verwehrt.

Getraut hatten sich Robert und Carmen am 30. Oktober 1994 im Luxushotel "Treasure Island of the Mirage" am Las Vegas Strip. "Strip" war offenbar auch das Motto ihres Outfits, denn außer langen Ärmeln und einer Schleppe mit Schleife am Po trug die frühere Miss Fitness (1982) nicht viel Stoff am Leib.

Ihr Kleid, wenn man es denn überhaupt so nennen will, bestand im Wesentlichen aus Corsage, Slip und Strapse. Dabei hatte Carmen ursprünglich eigentlich im Stil von Prinzessin Diana heiraten wollen, doch der edle Dress war schlichtweg zu schwer.