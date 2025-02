In Bangkok-Klinik: Robert Geiss und Ehefrau Carmen am Tropf, Töchter haben Angst

Bangkok (Thailand) - Diese Bilder sind nichts für zartbesaitete Seelen: Robert (61) und Carmen Geiss (59) hängen in einer Spezialklinik in Bangkok am Tropf. Bei ihren Töchtern schrillen die Alarmglocken - sie haben große Angst!

In Europa noch nicht legal: Robert (61) und Carmen Geiss (59) gehen auf der Jagd nach der ewigen Jugend in Thailand neue Wege. © RTLZWEI

In der neuen Doppelfolge der TV-Doku geht es für das Millionärsehepaar nach ihrer Heilungsrundreise durch Bali (Indonesien) weiter nach Thailand. Dort haben die beiden eine ganz neue Mission auf der Agenda, und die heißt: Verjüngung um jeden Preis!

Statistisch sind Robert und Carmen bereits in ihrer zweiten Lebenshälfte angelangt. Ein Wasser-Guru bestätigte dem Modemacher vor einiger Zeit allerdings, dass er über 95 Jahre alt werden würde.

Der Zweifach-Papa peilt sogar noch ein höheres Lebensalter an: "Ich will 110 werden!", lautet sein ambitionierter Zukunftsplan. Um auch als Geiss-Greis noch frisch auszusehen, lässt sich der 61-Jährige in Fernost eine Stammzellen-Kur verpassen.

Wie der Arzt vor Ort erläutert, stammt das Erbgut, welches über dicke Kanülen in Roberts Venen gejagt wird, aus der eingefrorenen Nabelschnur von Shania (20). Seine Töchter sehen den Eingriff jedoch äußerst kritisch und haben Angst.

"Stammzellen sind nicht final erforscht. Hoffentlich macht mein Vater das nicht, ich will, dass er noch lange lebt. In Europa ist das nicht legal, also kann das nicht gut sein", zeigt sich Davina (21) in einem Einspieler von RTLZWEI besorgt.