Wirbel bei "Die Geissens": Robert Geiss offenbart Hochzeitspläne für seine Töchter

In den neuen Folgen tingelt die Millionärsfamilie aus Monaco deshalb weiter beschwingt durch den kleinen Karpaten-Staat im Osten Europas. Ihre Reise führt sie unter anderem in einen der größten Weinkeller Europas. Ihr Benehmen lässt dabei allerdings sehr zu Wünschen übrig .

Auf der Weltausstellung in Dubai hatte der inzwischen zurückgetretene slowakische Wirtschaftsminister Richard Sulík (55) die Kult-Auswanderer in seine Heimat eingeladen, um ihnen Land und Leute näherzubringen. Immerhin laufen " Die Geissens " dort ebenfalls im TV.

Die vermeintlichen Hochzeitspläne von Papa Robert stoßen bei Davina und Shania auf wenig Begeisterung. © RTLZWEI

Nachdem seine Älteste vermutet, dass in der Kapelle wohl gleich jemand heiraten wird, lässt Robert die Bombe platzen: "So, wir haben für euch zwei Jungs ausgesucht. Hier aus dem Dorf. Die hatten hier so eine Ausschreibung. Dann haben wir die selektiert und so Lostrommeln gehabt. Jeder bekommt jetzt einen. Die kommen jetzt gleich rein. Und die könnt ihr dann ad hoc heiraten."

Davina und Shania finden den Scherz ihres Vaters alles andere als witzig und quittieren das ganze Tamtam mit ihrem typischen Augenrollen. Anschließend übertönt die 18-jährige Blondine ihre Langeweile mit Musik, die sie heimlich während des Vortrags der Bürgermeisterin hört.

Womöglich fehlte den Geiss-Töchtern auch einfach nur das passende Outfit. Wir erinnern uns: Carmen und Robert gaben sich am 30. Oktober 1994 in Las Vegas das Jawort. Dabei trug die heute 57-Jährige ein wirklich ungewöhnliches Brautkleid.

Die ehemalige Miss Fitness von 1982 erschien an ihrem großen Tag in einem halbdurchsichtigen Mini-Kleid, bei dem die weißen Strapse durchblitzen.

