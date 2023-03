Germany's Next Top-Monroe: Diva-Alarm und tanzende "Elevator Boys" bei GNTM

Unterföhring - Vor gut 60 Jahren starb eine Ikone der Traumfabrik und ein Schönheitsideal der 50er-Jahre: Norma Jeane Baker. Besser bekannt als: Marilyn Monroe (†36). In der siebten Folge der aktuellen " Germany‘s Next Topmodel "-Staffel wird sie zur Herausforderung.

Zumal sich die Teilnehmerinnen inmitten der smarten Jungs befinden, während sie mit einer LipSync-Performance den legendären Marilyn-Monroe-Song "Diamonds are a girl's best friend" darbieten.

Germany's Next Topmodel

"Ich glaube, die größte Herausforderung für die Models wird sein, in ihrer Rolle zu bleiben und sich von uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen", weiß Elevator Boy Tim Schäcker (24) um die Challenge.

Diese Gaststars sind die fünf Mitglieder der Boygroup und des Internet-Phänomes "Elevator Boys". Die Content-Creator-Gruppe soll die Monroe-Darstellerinnen tänzerisch bezirzen - was für die Frauen die Sache wohl nicht einfacher macht.

"Meine Models müssen in dieser Woche nicht nur eine extravagante Choreografie lernen, sondern sich außerdem in Marilyn Monroe verwandeln und sie verkörpern", beschreibt Show-Chefin Heidi Klum (49) die Aufgabe für ihre Teilnehmerinnen und verrät: "Bei diesem Videoshooting sind unsere Gaststars definitiv die Kirschen auf der Torte."

Pink's not dead: Als Marilyn Monroe performen die Kandidatinnen in Folge 7 am Donnerstag den Kult-Song "Diamonds are a girl's best friend". © ProSieben/Richard Hübner

"Oh, mein Gott, die Elevator Boys", zeigt beispielsweise Anya (19), dass die TikTok-Stars durchaus ihre Wirkung auf die Frauenwelt haben.

Das scheint allerdings eine Kandidatin wie Coco (20) kaltzulassen. Bei ihr steht das Shooting im Mittelpunkt und nicht die Internetstars: "Ich tanze unheimlich gerne und freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich denke, ich bekomme das sehr gut gebacken."

Ob sie am Ende so lässig bleibt, wie sie es ankündigt, wird sich am Ende zeigen, wenn Regisseur Lance Drake mit seiner Kameralinse die einstudierte Choreografie eingefangen hat.

Am Ende müssen die Models in Kreationen von Modedesigner Christian Cowan (27) beim Entscheidungswalk überzeugen.

"Gemeinsam mit ihm und den Elevator Boys wird Heidi Klum entscheiden, welches Model sich den Einzug in die nächste Runde verdient hat", heißt es von ProSieben.

Dort wird am Donnerstag um 20.15 Uhr zu sehen sein, wie sich die Teilnehmerinnen als Monroe-Double schlagen.