"Germany's Next Topmodel": Droht Heidi Klum und ihrer Show großer Skandal?

Kassel - Die schöne bunte Welt der Casting-Show " Germany's Next Topmodel " (GNTM) läuft wieder auf Hochtouren, die aktuelle Staffel begann im Februar. Doch über Model-Ikone Heidi Klum (49) und ihrer Reality-Show braut sich offenbar großes Unheil zusammen.

Das Bild zeigt das Model, wie sie mit konzentrierter Miene auf einem Bett sitzt, während sie einen Schreibblock in der Hand hält.

Germany's Next Topmodel

Am gestrigen Samstag veröffentlichte die 26-Jährige eine Instagram-Story, welche nur aus einem in schwarz-weiß gehaltenem Foto mit eingeblendetem Text bestand.

Lijana Kaggwa (26) arbeitet allem Anschein nach intensiv an einem weiteren GNTM-Enthüllungsvideo. © Screenshot/Instagram/lijanarisen

Im dazu eingestellten Text ist zu lesen: "So sehe ich aus, wenn ich ein Konzept für ein YouTube-Video schreibe" (die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst).

Damit verweist Lijana ohne Zweifel auf ihr nächstes GNTM-Enthüllungsvideo, dieses hatte sie im Februar angekündigt, nachdem Heidi Klum am Beginn der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodell" persönlich Stellung zu den Vorwürfen aus dem Jahr 2022 genommen und diese zurückgewiesen hatte.

In dem Text der Instagram-Story vom Samstag heißt es weiter: "Ich rede lieber aus dem Herzen, aber kleiner Funfact: Ich musste bisher jedes Enthüllungsvideo nochmal drehen, weil es ohne Konzept zu durcheinander war. Daher diesmal von Anfang an richtig 😅."

Der nächste GNTM-Skandal ist also offenbar in Vorbereitung - und Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa hat sich hinsichtlich ihrer Enthüllungen rund um "Germany's Next Topmodel" inzwischen allem Anschein nach sogar ein Stück weit professionalisiert.