Germany's Next Topmodel - live: Diese Kandidatinnen wollen sich heute den Sieg sichern

Unterföhring - Tränen, Stress und ein kostenloser Haarschnitt. Über mehrere Wochen lebten die Kandidatinnen der 18. Staffel den Gefühlsachterbahn-Traum, " Germany's Next Topmodel " zu werden.

Vivien (23), Somajia (21), Nicole (49), Olivia (22) und Selma (19, v.l.) konnten sich ins Finale der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" posieren. © ProSieben/Richard Hübner

Seit dem 16. Februar - also seit beinahe vier Monaten - verfolgen wir das Aussortieren der Kandidatinnen durch Show-Chefin Heidi Klum (50).

Und diese fünf Teilnehmerinnen sind nun das Beste, was die aktuelle Staffel zu bieten hat: vom Finalistinnen-Küken Selma (19), über Vivien (23), Somajia (21) und Olivia (22) bis hin zu "Best-Ager" Nicole (49).

Am Donnerstag wird live auf ProSieben die Entscheidung fallen, wer in der Show nur seine Instagram-Follower aufpäppeln konnte und wer am Ende ganz oben auf dem Model-Thron Platz nehmen darf.

Denn wie uns die Model-Mama seit 18 Jahren immer wieder erklärt: "Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden."

Wobei - so ehrlich muss man sein - auch die Nicht-Gewinnerinnen sicherlich auf viele offene Türen stoßen werden, sollten sie ihren Weg weitergehen.