GNTM: Corona-Schock und ein überraschendes Aus in der Wüste

Während die Selma-Festspiele bei Germany's Next Topmodel weitergehen und Somajia trotz Corona in der nächsten Woche dabei ist, muss ein Model die Koffer packen.

Von Jan Höfling

Los Angeles (USA) - Die Luft bei "Germany's Next Topmodel" wird immer dünner: Während die Selma-Festspiele andauern und Somajia (21) trotz Corona-Isolation auch in der nächsten Woche dabei ist, hieß es für Mirella (21): Koffer packen!

Somajia (21) erlebte ein Wechselbad der Gefühle. © ProSieben/Sven Doornkaat Doch eins nach dem anderen. Zunächst einmal stand das Trio Selma (18), Ida (23) und Nicole (49) beim Casting von Peek & Cloppenburg im Fokus. Mit dem Flugzeug reisten die drei Kandidatinnen dafür nach Düsseldorf, wo sich die 18-Jährige, die inzwischen wohl zweifelsohne eine ganz heiße Anwärterin auf den begehrten Modelvertrag ist, mit ihrem strahlenden Lächeln einmal mehr gegen die versammelte Konkurrenz durchsetzen konnte. Selma durfte nach dem Triumph zum Shooting für die große Einzelhandelskette nach Fuerteventura. Sonne, Palmen und Männermodel: Die Berlinerin hatte auf der Kanarischen Insel sichtlich viel Spaß. Germany's Next Topmodel "Holprig und stolprig": Nachzüglerin muss GNTM schon wieder verlassen Zurück in Los Angeles ging es für alle Models in die Wüste - in ein doch eher wenig luxuriöses Motel. Während sich Vivien (22) beim ersten Anblick der Unterkunft an einen Horrorfilm erinnert fühlte und auch Selmas sonst stets allgegenwärtiges Lächeln zumindest kurzzeitig verschwand, ging bei den meisten Teilnehmerinnen der Blick schon nach vorn.

Und das war auch angebracht, hatte es das anstehende Shooting mit Kristian Schuller (52), den jeder GNTM-Fan wohl bestens kennen dürfte, doch in sich. Es gehe "um Farben, Grafiken, Poesie", erklärte ebenjener im Vorfeld und schob nach: "Es ist kein klassisches Mode-Shooting, sondern es geht darum, eine Fantasie darzustellen, ein Lebensgefühl."

"Germany's Next Topmodel": Wüsten-Shooting und Entscheidungswalk haben es in sich

Mirella (21, l.) hatte beim Walk so ihre Probleme. © ProSieben/Sven Doornkaat Schuller hatte sehr präzise Vorstellungen und für jede einzelne Kandidatin eine Skizze angefertigt, wie diese vor seiner Kamera zu agieren habe. Klare Anweisungen, eine lösbare Aufgabe? Mitnichten. Während Selma, die von Model-Mama Heidi Klum (49) überschwänglich gelobt wurde, auch in der Wüste brillierte, taten sich andere Kandidatinnen mitunter deutlich schwerer mit dem Posieren. Sowohl Olivia (22) als auch Mirella war anzumerken, dass die Vision des Fotografen zwar klar war, die Ausführung allerdings dann doch nicht so einfach. Germany's Next Topmodel Es geht um die Top Ten: "GNTM" holt ganz spezielle Gäste zur Entscheidung - und baut damit Druck auf Somajia hatte noch ein ganz anderes Problem: Das Coronavirus hatte die Bielefelderin erwischt! Zwar blieb sie symptomfrei, musste allerdings dennoch von den anderen Teilnehmerinnen isoliert werden. Nach dem Shooting ist bei GNTM bekanntlich vor dem Entscheidungswalk. Für diesen schlüpften die Models in Folge 14 in die Kreationen der Designerin Esther Perbandt (48), die sich für die ProSieben-Show etwas Besonderes hatte einfallen lassen.

Ganz in Schwarz gekleidet bot sich bei diesem die - zumindest in dieser Woche - letzte Chance, die Jury zu überzeugen. Zu dieser gehörte Karolína Kurková (39), ein Supermodel aus Tschechien, das eigentlich jeder kennen sollte. Eigentlich!

Die Jury der 14. GNTM-Folge: Karolína Kurková (39, v.l.n.r.), Heidi Klum (49) und Esther Perbandt (48). © ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM: Mirella fliegt raus - und liefert Kampfansage

Denn Selma hatte keinen blassen Schimmer, wer ihren nicht wirklich überzeugenden Walk samt zwischenzeitlichem Coaching unter die Lupe nahm. Somajia musste im Übrigen auch ran, allerdings mit einer Handykamera gefilmt im Zimmer ihres Motels. Gereicht hat es am Ende jedoch trotzdem - wie auch für Selma. Weniger Glück hatte Mirella, die mit einem mehrere Kilogramm schweren Rock den Walk absolvieren musste und zu kämpfen hatte. Für die 21-Jährige ist der GNTM-Traum nun ausgeträumt. Der vom Dasein als Model aber noch lange nicht! "Ich werde mir so einen Rock schneidern und das ganz fleißig üben. Und dann werdet ihr mich sehen, in Paris oder New York auf den großen Laufstegen dieser Welt", erklärte Mirella.

Für Somajia (21) und Co. geht es in der kommenden Woche nach Las Vegas - und es wird offenbar waghalsig! © ProSieben/Sven Doornkaat

GNTM: Models müssen sich Las Vegas beweisen