GNTM: Tränen-Drama beim großen Umstyling! Zwei Kandidatinnen schmeißen hin

Großes Umstyling bei GNTM! Die Kandidatinnen brachen schon vorab in Tränen aus. Zwei Models verließen die Show sogar freiwillig.

Von Josef Kirchberg

München - In der fünften Folge von "Germany’s Next Topmodel" stand das große Umstyling an. Die Tränen flossen in Strömen, in der Model-Villa flogen die Fetzen und zwei Kandidatinnen verließen die Show überraschenderweise freiwillig.

Selma hatte während ihres Umstylings starke Zweifel. © ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum (49) wählte zwölf Kandidatinnen aus, die sich auf eine Typveränderung freuen durften. Wobei nicht alle mit Begeisterung auf das Umstyling blickten. Sarah brach schon direkt bei der Ankündigung in Tränen aus. Die 20-Jährige fürchtete um ihre langen braunen Haare. Nach langem Hin und Her kurz bevor es ernst werden sollte, erklärte sie zum Entsetzen aller: "Ich bin raus." Und verließ die Show freiwillig. Die Angst, sich nach dem Umstyling selbst nicht mehr zu gefallen, war einfach zu groß. Germany's Next Topmodel GNTM: Models werfen Anya aus ihrem Schlafzimmer, Heidi kickt drei Teilnehmerinnen aus der Sendung Anya hingegen hatte Bock auf eine Typveränderung. "Ich möchte unbedingt irgendwas Unnatürliches: also pink oder lila oder blau", so die 19-jährige Berlinerin. "Ich bin bereit für Veränderungen."

Doch je mehr Haare die Stylisten abschnitten, desto mehr zweifelte auch sie. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so kurz wird", schluchzte Anya, nachdem sie eine Kurzhaarfrisur verpasst bekommen hatte. "Ich seh' aus wie ein Kerl." Selma litt wohl am meisten auf dem Friseurstuhl. Immer mehr Haare schnitten die Profi-Stylisten ab und fransten die Mähne ordentlich aus. "Ich weiß auch nicht, was mit mir gerade passiert", gestand sie unter Tränen. "Ich will nicht aussehen wie ein Vogel." Und dann griffen die Friseure auch noch zur rosa Farbe - die wohl krasseste Typveränderung dieser GNTM-Staffel.

"Germany's Next Topmodel": Auch Tracy verlässt GNTM freiwillig

Die wohl krasseste Typveränderung der aktuellen GNTM-Staffel: Selma war am Ende aber dann doch angetan von ihrem neuen Look. © ProSieben/Richard Hübner