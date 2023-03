GNTM: Monroe-Verwandlungen, Elevator Boys und Gedächtnis-Entscheidungswalk!

München - Neue Woche, neues Glück? Die siebte Folge von " Germany's Next Topmodel " hatte es in sich - vor allem für Kandidatinnen, die nicht als begnadete Tänzerinnen auf die Welt gekommen sind oder ein gutes Gedächtnis haben!

Zurück in der Villa kullerten beim Üben angesichts der vorhandenen Schwierigkeiten erwartungsgemäß die Tränen. Unter anderem Somajia (21), die trotz immensem Selbstbewusstsein im Vorfeld zu den schlechteren Kandidatinnen gehörte, haderte mit sich. Nach einer für so manches Model sicherlich viel zu kurzen Nacht ging es auch schon rund!

Noch bevor es in pinken Kleidern und mit blonden Perücken vor Regisseur Lance Drake zur Sache ging, entfaltete die Maßnahme der 49-Jährigen bereits ihre geplante Wirkung. "Oh, mein Gott, die Elevator Boys", erkannte Anya (19) die auf der Social-Media-Plattform TikTok bekannt gewordenen Mitglieder der Gruppe - und wurde noch einen Tick nervöser.

Und als wäre es für Anna-Maria (24) und Co. nicht schon herausfordernd genug, vor der Kameralinse eine gute Figur abzugeben und dazu zeitgleich den Monroe-Song "Diamonds are a girl's best friend" per LipSync-Performance selbstsicher darzubieten, setzte Klum mit fünf Gaststars noch einen drauf!

"Meine Models müssen in dieser Woche nicht nur eine extravagante Choreografie lernen, sondern sich außerdem in Marilyn Monroe verwandeln und sie verkörpern", erklärte Model-Mama Heidi Klum (49) zum Videoshooting, das den Kern der aktuellen Episode der Castingshow auf ProSieben darstellte.

Für Lara (19, l.) ist der Traum bei GNTM ausgeträumt. © ProSieben/Richard Hübner

Nach dem Videoshooting ist schon vor dem großen Entscheidungswalk - denn mit dem ging es weiter!

In den Kreationen und natürlich auch unter den Augen von Modedesigner Christian Cowan (27), der gemeinsam mit Klum und den Elevator Boys in Folge sieben entscheiden durfte, für wen der Traum ausgeträumt ist, hatte es in sich - und das lag nicht nur wie üblich an den Schuhen und Kleidern.



Auf einem Untergrund bestehend aus mehreren Reihen von unterschiedlich leuchtenden Vierecken ging es für die Kandidatinnen nicht einfach nur darum, möglichst elegant die ausgewählten Outfits zu präsentieren, sondern sie mussten zugleich den richtigen Weg dafür wählen. Bei all dem Stress und vor der Jury keine wirklich einfache Angelegenheit.

Besonders fies: Permanent waren die Vierecke, die den richtigen Weg weisen sollten, dabei nicht an! Der LED-Catwalk leuchtete nach einer ersten Runde kurz auf, um den vorgegebenen Walk anzuzeigen, dann war das (nur vereinzelt) gute Gedächtnis der Models gefragt.

Cassy verpasste nur zwei Felder, bekam von Klum ein "Das ist deine Woche" und durfte strahlte. Auch Vivien (23) und Selma (18), die sich mit einer perfekten Ausbeute von null verfehlten LED-Vierecken die Krone sichern konnte, überzeugten die Jury.

Da es für Lara, die "zu wenig Elan" rüberbringen konnte, erneut nicht gut lief, stand die 19-Jährige am Ende gemeinsam mit Coco vor Klum, Drake und den Elevator Boys - und musste nach einer deutlichen Kritik letztendlich die Segel streichen.

Während für Lara die Reise beendet ist, dürfen sich die verbliebenen Kandidatinnen in der kommenden Woche über Zuwachs freuen. Denn ab dann sind die lange angekündigten Best-Ager-Models mit von der Partie. Die Freude hielt sich in Grenzen. Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.