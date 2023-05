Bei GNTM wird es waghalsig: Selma und Co. müssen auf fahrendem Lastwagen ran!

Las Vegas (USA) - In Woche fünfzehn geht es bei " Germany's Next Topmodel " waghalsig zur Sache! Die noch verbliebenen Kandidatinnen müssen sich auf einem Truck beweisen und auf dem Strip in einem XXL-Aquarium die Nerven behalten.

Von der Bielefelderin Somajia (21) gibt es lobende Worte für die Gastjurorin. "Ich finde das extrem stark von Steffi, dass sie für uns den Walk einmal vormacht. Daran merkt man einfach, was für eine starke und krasse Frau sie ist."

Ihr persönlich habe das "superviel Spaß gemacht", erklärt Giesinger, die laut eigener Aussage jederzeit erneut auf den Laster steigen würde. "Wer kann schon von sich behaupten, in einer Fashion-Klamotte auf einem fahrenden Truck gelaufen zu sein?"

Die 18-Jährige gibt sich im Vorfeld betont gelassen, ihr Fokus liegt voll und ganz auf den Outfits. Diese sind in einem lässigen Denim-Look gehalten und mit Pailletten verziert. Abgerundet werden sie von glitzernden Stiefeln. "Ich finde die Outfits wirklich hammer, die sind richtig geil", strahlt die Berlinerin.

Unter den Augen von Stefanie Giesinger (26), die sich in der neunten Staffel der ProSieben -Show im Jahr 2014 hatte durchsetzen können und als Coach sowie Gastjurorin der Episode fungiert, müssen Selma und Co. beim Entscheidungswalk auf dem Dach eines fahrenden Lastwagens (!) zeigen, dass sie wirklich das Potenzial zum Topmodel haben.

In einem gigantischen Aquarium und dann auch noch auf dem Strip in Las Vegas: Wie gut kann Vivien (22) das Shooting meistern? © ProSieben/Sven Doornkaat

Doch nicht nur der actionreiche Walk, der am Ende der GNTM-Folge einmal mehr über Wohl und Wehe entscheiden wird, hat es in dieser Woche in sich.

Auf dem Strip in Las Vegas lässt Model-Mama Heidi Klum (49) zuvor ihre Modelanwärterinnen in einem gigantischen Aquarium abtauchen. Beim Shooting mit Russell James (61) wird es dabei äußerst knifflig.

Denn die Kandidatinnen müssen in kurzer Zeit auf den Boden des Wasserbeckens abtauchen und an diesem eine besondere Pose einnehmen, die dann für die Nachwelt festgehalten wird. Entscheidend ist ganz besonders: Die Augen müssen geöffnet sein!

Die Erwartungshaltung der 49-Jährigen ist hoch, doch wie gut gelingt den Models die Umsetzung? "Es ist schwierig, sich unter Wasser zu koordinieren. Man muss auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten", ist sich Vivien (22) der Herausforderung bewusst.



Die Koblenzerin schildert: "Man ist nicht nur unter Wasser und muss Atem und Gesicht unter Kontrolle halten, sondern auch die Körperhaltung. Und gleichzeitig zum Beispiel darauf achten, dass die Haare nicht im Gesicht sind." Gar nicht so einfach!

Wer unter Wasser wohl am ehesten die Ruhe bewahren und auf dem Lastwagen beim Walk richtig Eindruck schinden kann? Die Antwort gibt es am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr bei "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben und Joyn.