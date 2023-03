Zoey enttäuscht Heidi beim Foto-Shooting: "Was macht sie denn da mit ihrer Zunge?"

Los Angeles/Stuttgart - Für elf Models ist der Traum von Germany's Next Topmodel bereits vorbei. In Folge vier der TV-Show musste auch Baden-Württembergerin Zoey (26) die Model-Villa verlassen.

Zoey (26) während des Shootings. © Zoey/Instagram

Das dieswöchige Shooting findet an einem voll gedeckten Tisch statt, dabei tragen die Models extravagante Hüte. Der Star-Fotograf Brian Bowen Smith schlägt Zoey vor, sich an den Stuhl zu lehnen. "Don't move", so Bowen.

Doch schon nach wenigen Schüssen zeigt sich Heidi Klum (49) alles andere als begeistert. "Das gefällt mir nicht", so die Model-Mama. "Ich glaube, das muss nah aufgenommen werden", findet der Star-Fotograf und versucht es mit einer Nahaufnahme der 26-Jährigen.

Ohne Anmerkungen der Profis scheint die gebürtige Griechin diesmal nicht zu überzeugen. "Gieße dir doch Tee ein. Mach' doch mal eine kleine Tea Party", schlägt Heidi vor.

"Was macht sie denn mit ihrer Zunge?", kritisiert die 49-Jährige, während sie Zoeys Bewegungen nachahmt.

"Du bist perfekt im Wasser eingießen, aber irgendwie sieht das nicht so wirklich gut aus", führt die sichtlich enttäuschte Heidi fort.