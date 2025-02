Emotionales "Golden Bachelor"-Finale: Franz (73) macht alles richtig!

Ganz anders sieht das bei Sylvia (62) aus. Sie ist berührt von seinen Worten und hört tatsächlich aus seinem Mund: "Ich habe mich in dich verliebt und möchte dich fragen, ob du bereit bist, mit mir unser drittes Leben zu teilen."

Es breche ihm das Herz, einer der Damen die Rose nicht zu überreichen und sie zu enttäuschen. Doch es kommt ganz anders. Denn bevor Lise (60) vor den Niedersachsen tritt, sagt sie ehrlich: "Ich mag ihn wirklich sehr, bin aber einfach nicht verliebt. Ich verdiene die Rose nicht. Die verdient eine, die ihn wirklich will."

Während der Dreamdates habe der Senior "bei der einen Frau stärkere Impulse bekommen. Aber ich habe Angst davor, was richtig ist. Ich weiß es nicht."

Mit Sylvia (62) ging es hoch hinaus. © RTL

Zuvor sagt er bei einem Rundflug über Portugal, dass es "ein Vergnügen" sei, "Sylvia in meine Arme zu schließen. Es hat gekribbelt. Ich mag ihren Körper, ich mag vieles an ihr. Das fühlt sich einfach gut an."

Er könne sich "vorstellen, dass wir die Zukunft miteinander verbringen. Dass wir uns nahe sind, ist zweifelsohne so."

Als Franz am Abend etwas friert, legt sie ihre warmen Hände in seine kühlen. Dann eröffnet er ihr, dass man auch die Nacht zusammen verbringe. Die wird die Brandenburgerin ganz verlegen: "Da könnte ja das Händchen vielleicht wieder etwas wärmer werden."

Am nächsten Morgen bestätigt Franz: "Wir haben richtig tollen Spaß gehabt", was angeblich nur am dauerhaften Lachen gelegen habe.

Mit Lise gibt es Action auf einem durchsichtigen Kajak und ein tolles Dinner an einer malerischen Meeresklippe. Später lehnt sie ab, mit ihm die Nacht zu verbringen, dafür sei sie noch nicht bereit.

Wohl auch einer der ausschlaggebenden Punkte für Franz, der mit Sylvia die richtige Entscheidung getroffen hat.