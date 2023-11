Kuss im Flugzeug, dann Flirt mit anderer Frau: Reality-Sternchen rechnet mit Ex-Affäre ab

Chumphon (Thailand) - Eifersuchts-Drama am Lost Beach! In den Folgen 3 und 4 der neuen Survival-Reality-Show " Good Luck Guys " bei Joyn nimmt die Affäre zwischen zwei TV-Sternchen ein böses Ende.

Weil das "Yes We Camp!"-Sternchen in Wahrheit ein Feuerzeug aus dem Inselshop stibitzt hat, muss die Gruppe zur Strafe zwanzig kostbare Perlen (die Währung für Nahrung und Luxus-Gegenstände) abgeben - bitter.

Dem Model platzt die Zündschnur: "Ich hab zehn Jahre Hochleistungssport gemacht, ich bin der ehrgeizigste Mensch von allen hier! Oh, Entschuldigung, dass ich siebenmal gekotzt hab in zehn Minuten."

Yasin Mohamed (32) startet einen wenig subtilen Annäherungsversuch bei Melissa Heitmann (26) ... © JOYN/Richard Hübner

Bitter ist auch die Situation zwischen Aurelia und Yasin Mohamed (32). Die beiden Reality-Sternchen haben sich in den Wochen vor "Good Luck Guys" gedatet. Ein offizielles Paar waren sie zwar nicht, dafür aber "sehr, sehr close miteinander", wie der Datingshow-Casanova gesteht.

Beim Flug nach Thailand habe Yasin dann aber offen mit anderen Frauen geflirtet und eine von ihnen vor Aurelias Augen geküsst. Sogar von Sex mit einer anderen ist die Rede!

"Ich habe ihm so viel gegeben, er hat es mit Füßen getreten", bricht die "Love Island"-Beauty in Tränen aus. "Du hast die letzten Wochen meinen Kopf so gef***t, du hast mich so verarscht."

Bei einem Vieraugengespräch versucht Yasin die Wogen zu glätten. Dass er nur Minuten zuvor noch an Melissa Heitmann (26) gebaggert hat, straft sein reumütiges Gehabe allerdings Lügen.

Dann steht die erste Expedition an, bei der zwei Adventure-Duos die Chance haben, sich einen heißbegehrten Schutz für die kommende Nominierung zu sichern. Dominik Brcic (25) und Michelle Daniaux (25, Team Pink) sowie Krisen-Couple Juliano und Zoe (Team Lila) werden von der Gruppe für die Herausforderung erwählt.