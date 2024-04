9 Jahre Horror-Knast auf Bali: So sieht Malle-Sänger Patrick heute aus

Bookholzberg/Bali (Indonesien) - Hans-Peter "Patrick" Naumann (57) hat es geschafft. Nach neun Jahren und acht Monaten Gefängnis fernab der Heimat ist er vor wenigen Tagen entlassen worden. Und konnte seine Tochter nach 17 Jahren endlich wieder in die Arme schließen.

Hans-Peter "Patrick" Naumann 2015 im balinesischen Kerobokan-Gefängnis in Denpasar. © SONNY TUMBELAKA / AFP

Leonie ist gerade ein halbes Jahr alt, als sich ihre Eltern trennen. Papa Patrick, damals ein Partysänger auf Mallorca, zieht es 2011 nach Indonesien, wo er in der Touristen-Hochburg Pattaya einen Biergarten betreibt.

Drei Jahre später der Schock: Nach einem Flug von Thailand nach Bali wird er am Airport festgenommen - mit elf Kokain-Kapseln in der Unterwäsche und sechs weiteren Kapseln, die er schluckte. 328 Gramm hatte er bei sich, sei zu dem Schmuggel gezwungen worden, wie er sagt. Schon ab fünf Gramm droht in Indonesien die Todesstrafe.

Patrick Naumann wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Den Großteil verbüßt er im berüchtigten Kerobokan-Gefängnis in Denpasar, wo er sich eine Zelle mit 25 anderen Straftätern teilen muss.

Später wird er in die Haftanstalt Bangli verlegt, wo er sich eine Mini-Einzelzelle für 50 Euro monatlich mietet und sogar mit einem deutschen Mithäftling ein Videotagebuch führt.

Nun, 17 Jahre nach ihrem letzten Treffen, macht sich die heute 21-jährige Leonie Naumann auf den Weg nach Südostasien, um ihren Vater im besten Fall sprechen zu können. Ihre Mutter Iris Kleinknecht (53): "Ich wünsche mir, dass sie das kriegt, wonach sie sich sehnt, dass die Lücke in ihrer Seele geschlossen wird", sagt sie in der aktuellen "Goodbye Deutschland"-Folge.