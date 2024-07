20 Jahre Ehe futsch! "Reden nicht miteinander, sehen uns nicht, gar nix!"

"Jörg wollte kämpfen, aber war falsch am Kämpfen - er machte nur Druck, immer mehr. Das hat noch mehr kaputt gemacht", sagt Fabio. Sein Ex wollte sich aktuell nicht zur Trennung äußern.

"Ich bin in einer ganz anderen, neuen, komplizierte Phase in meinem Leben", sagt Fabio. "Die Situation zwischen mir und Jörg ist null. Wir reden nicht miteinander, wir sehen uns nicht, gar nix." Der gebürtige Italiener habe sich die Situation nicht ausgesucht.

Das private Glück schien perfekt, das Geschäft brummte. Doch das alles ist Schnee von gestern. Fabio trennte sich nach 19 gemeinsamen Jahren von Jörg und kam kurz darauf mit Angel Santana (41) zusammen, wie in der neuen Folge der VOX-Doku erzählt wird. Der Sänger ist festangestellt in der Bar der Kleins, wo es scheinbar gefunkt hat.

Drei Jahre nach ihrer Hochzeit wanderten die Kleins auf die Kanaren aus. Nach einem Café mit integriertem Frisörsalon folgte 2015 das Tanzlokal "Golden Moments" im Shopping-Center "Cita" in Maspalomas.

Jetzt ist Fabio mit Sänger Angel Santana (41, l.) zusammen. © RTL / 99pro media

Tagsüber versucht Fabio, seinem Verflossenen größtenteils aus dem Weg zu gehen. "Ich will keinen Stress produzieren und will auch nicht, dass wir Stress haben", sagt der gelernte Hotelfachmann. Aber: "Wir werden das 'Golden Moments' nicht auseinander schneiden - außer Jörg will das."

Nur drei Monate später reicht Jörg die Scheidung ein. Und er will seinen Frisörsalon unabhängig weiterführen. Nach der privaten also auch die geschäftliche Trennung. Und jetzt eröffnet Jörg auch noch eine eigene Kneipe im selben Shopping-Center. Fabio fragt: "Um mir eins reinwürgen? Hoffentlich ist das nicht so, das wäre schade."

Der frisch verliebte Auswanderer weiter: "Wir waren immer das Vorbild und Traumpaar für alle. Ich hätte nicht gedacht, dass mir oder uns so was passieren kann."

