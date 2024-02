Trennungsdrama bei "Goodbye Deutschland"-Levke: Jetzt meldet sich die Trauzeugin zu Wort!

Sogar TV-Auswanderin Oksana Kolenitchenko wandte sich an Levke: "Auch wenn es hart ist am Anfang - sei froh am Ende, dass du den los bist; etwas viel Schöneres, Ehrlicheres wartet auf dich!"

In dieser erzählte die 40-Jährige, dass sie und der Heiler kein Paar mehr seien. Stattdessen würde Amosi nun mit Levkes Trauzeugin, ihrer besten Freundin, zusammen leben. Levke hätte herausgefunden, dass Amosi "eindeutig nicht der Mann ist", mit dem sie "ihr Leben verbringen sollte". Es seien "einige krasse Dinge vorgefallen", so die Auswanderin sichtlich geknickt.

Die Ehe von Levke und Amosi hielt nur zwei Monate. © RTL/TV Turbo

Und noch eine meldete sich zu Wort - und zwar die Trauzeugin Jessica Trost selbst. "Die Frage ist doch die, wieso trennt sich ein Mann nach kurzer Zeit, wenn doch alles schön zu sein scheint. Ein Mann verlässt nicht so schnell seine Frau, nur weil eine andere Frau den Weg kreuzt", schrieb sie und appellierte an ihre Kritiker: "Also hinterfragen, nachdenken und nicht in allem das Drama sehen."

Laut Jessica sei alles zwischen Levke, Amosi und ihr geklärt. "Wir sind fein damit. Haben Frieden geschlossen", behauptete sie in einem weiteren Kommentar.

Ob die Sache für Levke wirklich endgültig abgeschlossen ist? "Goodbye Deutschland" will in jedem Fall dranbleiben. Falls Ihr die Sendung verpasst habt, könnt Ihr sie bei RTL+ nachschauen.