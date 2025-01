Jenny Delüx und Achim gehen auf Mallorca neue Wege: "Welchen Schwachsinn hast du da gemacht?"

Cala Millor (Mallorca) - Normalerweise verkauft Jenny Thiesen (38) Klamotten in einem Mode-Laden. Doch das ist der Auswanderin offenbar nicht mehr genug. Gemeinsam mit ihrem Mann Achim (61) wagt sie sich auf unbekanntes Terrain und will Kunden nun Schnitzel servieren. Ob das wirklich eine gute Idee ist?

Doch der 61-Jährige war so Feuer und Flamme, dass die 23 Jahre jüngere Wahl-Mallorquinerin der Idee eines Schnitzelrestaurants schließlich zustimmte.

Und auch dem gelernten Elektromeister kamen oft Zweifel. "Es gab schon Tage, an denen ich dachte: 'Welchen Schwachsinn hast du da gemacht?'"

Achim ist seit 34 Jahren selbstständig. Neben den Geschäften auf Mallorca leitet er in Deutschland noch zwei Firmen in der Elektroinstallation. Wegen der vielen Arbeit befürchtete Jenny, dass sich dies auf den Gesundheitszustand ihres Partners auswirken könnte: "Ich mache mir da schon meine Gedanken, dass es vielleicht zu viel wird."

Nun hat das Paar auch noch die Gastronomie für sich entdeckt. Weil das Schnitzelrestaurant gleich neben Jennys Laden in Cala Millor einen Nachmieter suchte, witterte vor allem Achim seine Chance. Jenny war anfangs gar nicht von der Idee begeistert. "Ich habe gefragt: 'Hast du einen Schaden? Was willst du noch alles machen?'", schildert die Sachsen-Anhaltinerin bei " Goodbye Deutschland ".

Seit 2010 lebt die 38-Jährige auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen und betreibt erfolgreich eine Mode-Boutique in der Küstenstadt Cala Millor. Vor einigen Monaten gingen Jenny und Achim dann einen Schritt weiter und eröffneten einen gemeinsamen Store im malerischen Arta .

Jenny (38) und Achim sind froh, dass die Eröffnung ein voller Erfolg ist. © Screenshot/RTL+

Kurz vor der Eröffnung des neuen "Happy Schnitzel" gibt es Probleme. Im Lokal fließt kein Strom. Zudem hat Achim zu wenig echtes Kölsch vom Fass bestellt, dass er vor allem den deutschen Touristen anbieten möchte.

Während Jenny einen extremen Ansturm erwartet, blickt ihr Mann der Veranstaltung gelassen entgegen. Doch wer hat am Ende das richtige Gespür?

Schon vor der offiziellen Eröffnungszeit sind bereits mehr als 150 Menschen vor dem Lokal. Der Sekt reicht gerade so. Mit so viel Andrang hat das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, dann doch nicht gerechnet. "Leck mich am Ar***", ist Jenny außer sich.

Trotz des ganzen Stresses ist die Eröffnung ein voller Erfolg. Die Auswanderin hat auch eine Vermutung, woran das liegen könnte: "Wir sind einfach ein eingespieltes Team."

Eine neue Folge "Goodbye Deutschland" könnt Ihr ab jetzt auf RTL+ sehen.